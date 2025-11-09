Prabowo anuncia que Suharto será mañana héroe nacional

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto hará un anuncio cifra la nación que recibirá el título héroe nacional mañana 10 de noviembre de 2025, incluido el segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto.

El Ministro de Estado (Mensesneg) de Indonesia, Prasetyo Hadi, dijo que el presidente Prabowo invitó a varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco a asistir a una reunión limitada (ratas) en Kertanegara, en el sur de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Prasetyo reveló que una de las reuniones fue para discutir los nombres de los candidatos a héroes nacionales que serían anunciados mañana por el presidente Prabowo.

«Simplemente finalizar, finalizar (las cifras). Anteriormente, el presidente también recibió aportes del presidente del MPR, luego también del vicepresidente de la RPD», dijo Prasetyo Hadi a los periodistas.

Prasetyo enfatizó que mañana el presidente anunciará directamente las figuras que recibirán el título de héroe.

En la lista de nombres de candidatos, Prasetyo confirmó que estaba el nombre del segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto.

«Mañana, si Dios quiere, se anunciará. Sí, (Suharto) viene», dijo.

Previamente, el ministro de Cultura y presidente del Consejo de Títulos, Certificados de Servicio y Honores, Fadli Zon, explicó que Suharto había cumplido los requisitos para recibir el título de héroe nacional.

Esto respondió a la polémica sobre darle a Suharto el título de héroe nacional, que cosechó muchos pros y contras entre el público.

Dijo que la categoría de cumplimiento de estos requisitos no solo la realiza el Consejo de Grados, Méritos y Honores (GTK). Sin embargo, historiadores, académicos y figuras religiosas también participan en el proceso de selección de nombres propuestos para convertirse en héroes nacionales.

«Quienes dicen que cumplen con los requisitos no son sólo de GTK. De distritos, ciudades, provincias, de TP2GP (Equipo de Investigación y Revisión de Nivel Central) que también incluye historiadores en TP2GP, hay todo tipo de personas, hay historiadores, hay figuras religiosas, hay académicos, hay activistas, sí, luego en el Ministerio de Asuntos Sociales nos los traen. Así que cumplen con los requisitos desde abajo», dijo Fadli Zon en la Complejo del Palacio Presidencial, miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Desde varios niveles ha cumplido con los requisitos. No hay problemas y eso también viene de la comunidad», continuó.