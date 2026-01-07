Prabowo anuncia que Indonesia ha logrado con éxito la autosuficiencia alimentaria para 2025

miércoles 7 de enero de 2026 – 15:07 WIB
Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto anunció que Indonesia había logrado alcanzar el objetivo. autosuficiencia alimentaria en 2025.
Así lo transmitió Prabowo cuando asistió al evento de cosecha y anuncio de autosuficiencia alimentaria en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.
«Al decir bismillahirrahmanirrahim, hoy, miércoles 7 de enero de 2026, Prabowo Subianto«El Presidente de la República de Indonesia anuncia por la presente que se ha logrado la autosuficiencia alimentaria para 2025 en toda la nación indonesia», dijo Prabowo.
Prabowo dijo entonces que su objetivo era que Indonesia fuera autosuficiente en alimentos en un plazo de cuatro años. Sin embargo, este objetivo se logró en realidad al año de su liderazgo.
«Cuando asumí como presidente, fijé un objetivo de cuatro años de autosuficiencia en arroz y alimentos. Gracias por todos los productos, trabajaron duro, estuvieron unidos, obtuvieron el resultado en cuatro años, nos dan un año y somos autosuficientes», dijo.
«Un año nos valemos por nosotros mismos, un año no dependemos de otras naciones», continuó Prabowo.
Prabowo continuó enfatizando que la nación indonesia debe ser una nación vigilante. Además, la nación indonesia ha riqueza natural que es muy abundante.
«Siempre digo en todas partes que la nación indonesia debe ser verdaderamente una nación vigilante, una nación que siempre esté dispuesta a corregirse, una nación que siempre tenga el coraje de afrontar todas las circunstancias», concluyó Prabowo.
