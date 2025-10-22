Prabowo analiza la paz en Gaza con el presidente Ramaphosa

Jacarta – Presidente Sudáfrica Cyril Ramaphosa dijo que él y el Presidente Prabowo Subianto discutió los esfuerzos para ponerle fin conflicto De Gaza y fomentar la creación de una paz justa para el pueblo Palestina.

«Intercambiamos opiniones sobre los esfuerzos para poner fin al conflicto en Gaza y asegurar una paz justa y duradera que haga realidad las aspiraciones del pueblo palestino a la autodeterminación», dijo en una declaración conjunta con el presidente Prabowo en el Palacio Merdeka, Yakarta, el miércoles.

Ramaphosa destacó la importancia de una solución de dos Estados, a saber, Israel y Palestina, que puedan convivir pacíficamente uno al lado del otro.

«Eso debería resultar en una solución de dos Estados, el Estado de Israel viviendo al lado del Estado de Palestina», dijo.

Ramaphosa también dijo que los dos países acordaron aumentar los volúmenes comerciales como motor del crecimiento económico inclusivo.

Ramaphosa también dio la bienvenida a la incorporación de Indonesia como miembro más reciente del grupo BRICS. Dijo que ambos países coincidieron en la importancia de ampliar y ampliar las relaciones bilaterales en el bloque político y económico.

«Discutimos temas globales como socios en organizaciones como BRICS, G20 y el Movimiento de Países No Alineados, entre otros. Enfatizamos la necesidad de fortalecer el sistema multilateral para promover la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo», dijo Ramaphosa.

Además, Ramaphosa también invitó al presidente Prabowo a asistir a la Cumbre del G20 que se celebrará en Johannesburgo, Sudáfrica, el próximo mes.



El presidente Prabowo Subianto y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Ramaphosa dijo que a través del liderazgo de Sudáfrica, el G20 se está centrando en medidas para fortalecer la cooperación global, especialmente en el apoyo al desarrollo en el continente africano y el sur global.

«Será un honor para nosotros recibir al presidente Subianto en Sudáfrica en una visita de Estado en una fecha mutuamente acordada. Ha demostrado que está dispuesto, preparado y es capaz de venir a Sudáfrica en una visita de Estado», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto recibió una visita de Estado del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en el Palacio Merdeka, Yakarta, el miércoles por la tarde.

La visita del Presidente Ramaphosa y su delegación a Yakarta marca el comienzo de su visita de Estado a Indonesia, que constituye un impulso importante para fortalecer la cooperación estratégica entre los dos países en diversos campos.