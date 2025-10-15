¡Prabowo alguna vez fue un Santri allí!

Jacarta – Una fuerte declaración vino de Habib Novela AlaydrusSolo, presidente del Consejo de Ciencia y Dhikr de Ar-Raudhoh, sobre la transmisión del programa Xpose Uncensored Trans7 el 13 de octubre de 2025.

Se considera que esta transmisión insulta al mundo de los internados islámicos y a los kiai, especialmente a los internados islámicos. lirboyoKediri.

En su declaración, Habib Novel dijo que la transmisión había herido los sentimientos de los musulmanes y ofendido el honor de los estudiantes islámicos y los kiai que habían desempeñado un papel importante en la construcción de la nación.

«En unos días, esta nación conmemorará el Día de Santri, un impulso para apreciar la dedicación de kiai y santri en el desarrollo del país. Sin embargo, desafortunadamente, Trans7 en realidad transmite programas que son inmorales e incivilizados», dijo Habib Novel a través de su Instagram personal, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Destacó que las acciones de Trans7 no pueden ser aceptadas por la comunidad en general. Por lo tanto, su partido insta a Trans Corporation a tomar inmediatamente medidas firmes para detener el programa Xpose Uncensored, despedir a las partes involucradas en la producción del programa y transmitir una disculpa directa al internado islámico de Lirboyo.

«Esta nación se está desarrollando, no hagan ruido con transmisiones engañosas y desequilibradas. Trans7 debe disculparse inmediatamente con los kiai y los estudiantes del internado islámico en Lirboyo», enfatizó Habib Novel.

«Esta cabaña es una de las más antiguas en las que el presidente Prabowo se ha alojado allí, aunque sólo fue por un día, como dijo en su discurso hace tres años», añadió.

Habib Novel también advirtió que la transmisión se había difundido ampliamente y tenía el potencial de engañar al público. Según él, Trans7 está obligada a realizar una transmisión aclaratoria en la que los ulemas explicarán el gran papel de los internados islámicos en la educación y la formación del carácter nacional, especialmente en vísperas de la conmemoración del Día de Santri, el 22 de octubre.

«Este vídeo puede dañar la forma de pensar de la gente. Por eso es obligatorio que Trans7 transmita aclaraciones y restaure la verdadera imagen de los internados islámicos», concluyó.

Mientras tanto, el Instituto de Asesoría Jurídica y Asistencia Jurídica de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (LPBH) también tomó medidas legales. PBNU) quien denunció oficialmente a Trans7 ante la Dirección Cibernética de Investigación Criminal de la Policía Nacional. El informe es un seguimiento de las instrucciones directas del presidente general de PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.