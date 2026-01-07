Prabowo al Ministro: ¡Usted está designado para ser blasfemado!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo ministro tiene la autoridad para tomar medidas contra las partes que violen las reglas. Por ello, recordó a los ministros que estén preparados para ser criticados.

Lea también: Prabowo revela las rarezas de Indonesia: el país es rico pero la gente sigue siendo pobre, no tiene sentido



Así lo transmitió Prabowo en el evento de cosecha y anuncio de autosuficiencia alimentaria en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

Inicialmente, Prabowo dijo que se le presentó una lista de empresas cuyos permisos serían revocados por violar las reglas.

Lea también: Prabowo otorga premios a varios miembros de la policía nacional por su apoyo a la seguridad alimentaria nacional, aquí está la lista



Sin embargo, admitió que se resistía a ver la lista. Porque les preocupa que se vean influenciados y haya un conflicto de intereses.

«No quiero ver eso. Porque tengo miedo de que mis amigos estén allí. No es bueno, podría influir en mí. Cuando veo la lista, sólo amigos», dijo Prabowo.

Lea también: Prabowo otorgó el premio Service Star al Ministro de Agricultura Amran



Prabowo luego dijo que, según él, la decisión de revocar el permiso estaba en sus manos. agentes del ordenincluido el Fiscal General.

«Sí, si es revocado, entonces simplemente culpe al Fiscal General», dijo.

En esa ocasión, Prabowo también recordó que desde el momento de su nombramiento, los ministros fueron nombrados para llevar a cabo diversas tareas, incluidas aquellas que entrañaban grandes riesgos y podían generar críticas.

También pidió a los ministros que estén dispuestos a aceptar críticas e insultos como resultado de esta tarea.

«En verdad, ustedes son ministros, fueron nombrados para eso blasfemado«, dijo.

Prabowo luego enfatizó que cada violación debe abordarse con firmeza y sin dudarlo. Según él, las disposiciones del artículo 33 de la Constitución de 1945 sobre la gestión de los bienes del Estado son muy claras y no requieren interpretación adicional.

«Aquellos que violan, toman medidas. Es simple. No es necesario interpretar el indonesio, el artículo 33 de la Constitución de 1945 es claro, no es necesario un traductor», concluyó Prabowo.