Prabowo al Hospital de la Policía Nacional, inmediatamente ordenó al jefe de la policía nacional que recaudara el rango de víctimas de la policía

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto visitó miembros de la Policía Nacional que se convirtió en víctima En los disturbios de manifestaciones hace algún tiempo en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: El ministro Jokowi fue compacto para mencionar a Riza Chalid durante una manifestación caótica, ¡el jefe de la policía nacional abrió su voz!



Policía General de Jefe de la Policía Nacional Listyo sigit prabowo dijo el presidente prestó gran atención a las filas heridas de la Policía Nacional mientras realizaba los deberes del estado. De hecho, Prabowo ordenó que se les diera a los soldados otorgar mejor.

«Me ordenó dar el mejor premio a los soldados que han sido víctimas para llevar a cabo deberes estatales», dijo.

Leer también: Wamenhan: No dejes que el piloto haga que el país sea caótico





Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Como una forma de agradecimiento, la Policía Nacional aumentará el rango, brindará oportunidades educativas y otorgará premios especiales a sus miembros que están muertos o heridos.

Leer también: 350 La policía fue movilizada por Yakarta, las patrullas ingresan al callejón en aras de evitar disturbios



«Por lo tanto, se nos pide y se nos ordena elevar el rango, enviarlo a la escuela y proporcionar la mejor preservación para nuestros soldados que han trabajado duro y convertirse en víctimas», dijo.

Además, el jefe de policía nacional enfatizó el compromiso de su institución para restaurar inmediatamente la situación seguridad. Se dirige a las actividades comunitarias a regresar a la normalidad y las ruedas de la economía pueden volver a crecer.

«Seguramente representamos a la familia extendida de la Institución de la Policía Nacional para expresar nuestra más alta gratitud y apreciación del Presidente y ciertamente seguiremos sobre lo que él ordena, restaurar inmediatamente la seguridad, restaurar la situación para que la comunidad pueda regresar para llevar a cabo sus actividades, la economía puede volver a crecer y deteneremos a los perpetradores de disturbios y procesaremos de acuerdo con las reglas aplicables», dijo.