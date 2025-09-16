Prabowo agregó una cuota de casa subsidiada a 350 mil unidades

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto fomentar la aceleración de la oferta casa subsidiada Para las personas que son una de las principales prioridades del gobierno.

Uno de ellos agregando cuota La casa subsidiada que inicialmente era de 220 mil a 350 mil unidades.

«El presidente Prabowo está muy preocupado por la vivienda. La prueba, este año, la cuota de las casas subsidiadas se eleva significativamente de 220 mil a 350 mil unidades», dijo el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento. Maruarar sirait Alias ​​Ara dijo a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

Más tarde, ARA informó los últimos desarrollos en la absorción de programas domésticos subsidiados durante 2025.

Maruarar enfatizó que el aumento en esta cuota había estado acompañado por un progreso positivo de realización en el campo.

«Del 1 de enero al 15 de septiembre, esto se ha presentado 175,662, estos son los datos, la realización del contrato, luego la categoría de construcción se está ejecutando, _reading stock_ y la aprobación de crédito, y el acuerdo de crédito hay 45 mil. Por lo tanto, el total es de 221,047», dijo Maruarar.

Ara luego explicó el nuevo avance en la forma Crédito de los esfuerzos de las personas (Kur) para el sector de la vivienda. Maruarar dijo que el programa por valor de Rp130 ​​billones era una historia nueva porque por primera vez se ordenó a Kur a apoyar la financiación de los hogares de las personas, tanto en términos de oferta como de demanda.

«Eso es en términos de oferta, hay 117 billones de billones. Eso puede usar los contratistas, desarrolladores y tiendas de construcción. Ahora eso es realmente bueno porque el interés está subsidiado en un 5 por ciento. Por ejemplo, solían pedir dinero prestado al banco del 11 por ciento, sí. Con este programa para que pueda ser subsidiado 5 por ciento, por lo que solo paga el 6 por ciento», dijo Maruarar.

Además de apoyar el sector de suministro, este kur residencial también se dirige al lado de la demanda al apoyar a las micro empresas en el campo de la residencia. Maruarar evaluó que esta política abriría amplias oportunidades para que las pequeñas comunidades que intentaron en casa ayudaran a mejorar el bienestar.

«Luego, en términos de la demanda que damos, por ejemplo, aquellos que tienen una casa de familia así. Luego, el que abre un restaurante o un puesto en su hogar. Ahora esto es para MIPYME que ingresan a las MIPYME, Pak Prabowo está muy preocupado, el interés es solo el 6 por ciento. Y la cantidad es de hasta 500 millones.

Maruarar también enfatizó que el programa de vivienda Kur fue el resultado de la coordinación cruzada cruzada. El ministro de PKP dijo que este avance nació gracias al apoyo de varias partes que coordinan la implementación de Kur a través de la banca.

«Así que nunca ha habido un kur residencial de EE. UU. Independent hasta ahora. Por lo tanto, es un gran avance y también hemos trabajado juntos para programas como la dirección del presidente Prabowo, haciendo un programa para luchar contra los prestamistas», dijo Ara.