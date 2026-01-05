Prabowo agradece haber realizado una ‘pasantía’ en el gabinete de Jokowi

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto admitió que estaba agradecido de poder ingresar al gabinete del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) en el periodo 2019-2024.

Prabowo llamó a estos tiempos ‘aprendizaje‘ donde aprendió mucho como funcionario del gobierno.

Así lo transmitió Prabowo en su discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«Estoy agradecido, tuve la oportunidad, me invitaron a unirme al gobierno del presidente Joko Widodo durante cinco años. Durante cinco años entré en el poder ejecutivo. Así que para mí esos cinco años fueron una especie de aprendizaje, un período de aprendizaje», dijo Prabowo en su discurso.

Prabowo recordó la primera vez que él, como Ministro de Defensa (Menhan), asistió a una reunión. Gabinete indonesio avanzado. En ese momento, Prabowo admitió que había hablado con sus compañeros ministros del gabinete.

«Le dije a varios de mis colegas que en ese momento en 2019 yo era el candidato perdedor. Pero cuando entré a la sala del gabinete miré y dije, si gano la mayor parte del gabinete definitivamente me invitaré a ayudar», dijo.

Prabowo se dio cuenta de estas palabras en 2019, cuando ganó las elecciones presidenciales de 2024 (Pilpres). Donde entraron muchos de los ministros de Jokowi. Gabinete rojo y blanco.

«Y eso quedó demostrado cuando asumí la presidencia, por eso invité a muchos de ellos a unirse al Gabinete Rojo y Blanco», dijo Prabowo.

«Tan pronto como asumí la presidencia, invité a muchos de ellos a unirse al Gabinete Rojo y Blanco. Todavía invito a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque dirigir, gestionar y controlar el gobierno de un país tan grande debe estar formado por los mejores hijos e hijas. No podemos, no podemos ser descuidados», concluyó.