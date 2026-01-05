Prabowo afirma que MBG habrá alcanzado los 55 millones de beneficiarios en 2026

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo el programa Comidas nutritivas gratis (MBG) ha alcanzado los 55 millones beneficiario a principios de 2026.

Lea también: Prabowo: En medio de la agitación de la guerra en todas partes, debemos estar agradecidos de que Indonesia sea pacífica



Así lo transmitió Prabowo en su discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«¿Oh, ya son 55 (millones)? Cometí un error, pensé que eran 51 millones. Hoy hay 55 millones de beneficiarios (MBG) en Indonesia», dijo Prabowo en su discurso.

Lea también: Prabowo celebrará mañana un retiro para ministros y viceministros en Hambalang



Prabowo explicó que esta cantidad equivalía a alimentar 8 veces al país de Singapur.

«55 millones de beneficiarios significan lo mismo que alimentar a Singapur ocho veces. Cada día alimentamos a 55 millones de bocas, hermanos y hermanas», afirmó.

Lea también: Al reunirse con Prabowo, Rosan analiza la aceleración del proyecto de downstreaming por valor de 100 billones de IDR



En esa ocasión, Prabowo también explicó que el desarrollo del programa MBG en Indonesia fue mucho más rápido que en otros países.

En Brasil, por ejemplo, dijo Prabowo, el programa de comidas nutritivas gratuitas sólo ha llegado a 40 millones de beneficiarios en 11 años.

«El presidente de Brasil me dijo que llegaron a 40 millones en 11 años, nosotros llegamos a 55 millones en un año. Como empezamos el 6 de enero de 2024, hoy es 5 de enero de 2026», concluyó.

Anteriormente reportado, Subjefe Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dijo que el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) 2026 se ejecutará como de costumbre, pero con varios preparativos importantes para que la distribución cumpla con los procedimientos operativos estándar (SOP).



Presidente de Electric Becak y subdirector de BGN, Nanik S Deyang Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«No hay instrucciones especiales, si Dios quiere, esto continuará como de costumbre», dijo cuando fue contactado por mensaje corto en Yakarta, informó Antara, el lunes 5 de enero de 2026.

Nanik afirmó que hasta el momento no ha habido cambios en el calendario del MBG de 2026 en la escuela, sigue según el calendario determinado, simultáneamente el 8 de enero de 2026.

«No ha habido cambios, todo sigue según lo previsto», afirmó.