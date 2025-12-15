Prabowo afirma que Indonesia es capaz de manejar el desastre de Sumatra y no necesita ayuda extranjera

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto admitió que hubo varios dirigentes país otros que ofrecieron ayuda a Indonesia para superar desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla Sumatra.

Lea también: Prabowo: En medio de los desastres hay mentiras de que el gobierno no está presente



Sin embargo, destacó que Indonesia es capaz de afrontar los desastres de forma independiente.

«Dije gracias por su atención, pero Indonesia es capaz de superar esto», dijo Prabowo en su sesión informativa en la sesión plenaria del Gabinete, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Lea también: Prabowo visitará cada semana las zonas afectadas por el desastre en Sumatra





El Ministro del Interior, Tito Karnavian, acompañó al Presidente Prabowo Subianto.

El ex Ministro de Defensa confirmó que se podrían controlar los desastres en tres provincias, a saber, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh.

Lea también: Prabowo pide a los funcionarios que no conviertan el desastre de Sumatra en un evento fotográfico



«Hay quienes gritan y quieren que esto sea declarado desastre nacional. Nos hemos movilizado, son tres provincias de 38. Entonces, la situación está bajo control. Seguiré monitoreando», explicó.

Además, Prabowo se dio cuenta de que había partidos, incluidos aquellos con motivos políticos y políticos. fortaleza afuera, tratando de debilitar la confianza pública en el estado.

«En medio de un desastre, en medio de una calamidad, lo que se destaca son mentiras y falsedades. Se dice que el gobierno no está presente, a pesar de que decenas de miles de efectivos han sido desplegados desde el principio», afirmó Prabowo.

Prabowo enfatizó que el Estado está verdaderamente presente en la gestión de desastres. Dijo que la fuerza del país se puede ver en su capacidad para desplegar el TNI, la Policía, el BNPB y Basarnas en poco tiempo, incluido el apoyo aéreo masivo.

Prabowo dijo que se desplegaron decenas de helicópteros y decenas de aviones para llegar a las zonas afectadas, incluidas zonas de difícil acceso.

De hecho, la distribución de fueloil (BBM) a varios lugares se realiza mediante aviones de transporte Hércules.

«Hay pueblos que todavía tienen que ser visitados diariamente por helicópteros porque no tienen acceso a rutas terrestres. Esto sólo lo puede hacer un país fuerte», subrayó.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, abraza a niños refugiados en Aceh Tamiang Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Jefe de Estado también compartió su experiencia de observación directa de las zonas afectadas en Takengon y Bener Meriah. Reconoció los difíciles desafíos geográficos, desde la gran altitud hasta las condiciones climáticas de niebla y lluvia, que los pilotos enfrentan todos los días.

«Estoy orgulloso como Presidente de la República de Indonesia de ver a nuestros oficiales en todos los niveles entre la gente», dijo Prabowo.