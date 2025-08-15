Prabowo afirma que el programa MBG ha producido 290 mil empleos

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo el programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) ha mostrado resultados positivos, a pesar de que solo se ha estado funcionando durante ocho meses, desde enero de 2025. Según él, el programa MBG es una de las mejores formas de inversión que puede hacer una nación para el futuro de la generación más joven.

Prabowo dijo esto en la sesión anual del MPR/DPR y DPD RI el viernes 15 de agosto de 2025.



El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

«A pesar de que solo ha estado en funcionamiento durante ocho meses, los resultados de la alimentación nutritiva libre comenzaron a sentirse. La presencia de niños en las escuelas ha aumentado, los logros de los niños en las escuelas también han aumentado. A partir de hoy, ha habido 5.800 unidades de satisfacción de servicios nutricionales en 38 provincias», dijo Prabowo.

El jefe de estado dijo que el programa MBG también proporcionó una buena contribución a la economía nacional. Donde, dijo, el programa MBG ha creado 290,000 campo de trabajo Nuevo.

«MBG ha creado 290,000 nuevos empleos en las cocinas e involucró a 1 millón de agricultores, pescadores, criadores y PYME», dijo.

Según Prabowo, el programa MBG ha alentado el crecimiento económico en las aldeas. Enfatizó la importancia de la independencia alimento para la fuerza de un país.

«Damas y caballeros, no hay países fuertes que no puedan producir su propia comida», dijo.

Por otro lado, Prabowo dijo en un esfuerzo por reducir la dependencia de importar Alimentos, el gobierno está abriendo millones de hectáreas de nuevos campos de arroz en varias regiones de Indonesia.



El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

«Trabajamos duro para romper la dependencia de las importaciones abriendo millones de hectáreas de nuevos campos de arroz en el centro de Kalimantan, West Kalimantan, Sumatra, Papua y varias otras regiones», explicó Prabowo.

No solo en expansión de la tierra, el gobierno también aumenta la productividad alimentaria. Además, Prabowo dijo que el gobierno brindó asistencia agrícola inicial para apoyar a los agricultores.

«Alentamos la producción de alimentos en las aldeas, cortamos la burocracia de distribución de fertilizantes y los distribuimos directamente de la fábrica a los agricultores», concluyó.