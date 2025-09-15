Prabowo acuerda agregar la propiedad de acciones de Freeport de más del 10%

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil lahadalia descubrir el plan del gobierno para agregar existencias Más del 10 por ciento en PT Freeport Indonesia.

Se sabe que actualmente Indonesia posee las acciones mayoritarias de PT Freeport Indonesia en un 51 por ciento.

Bahlil reveló esto después de asistir a una reunión presidida por el Presidente de la República de Indonesia directamente Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 15 de septiembre de 2025.

«Me preguntaron para que me preguntaran sobre el acuerdo, y al principio acordamos agregar el 10 por ciento de las acciones de Freeport. Pero se desarrollaron negociaciones anteriores que, dijo más que eso», dijo Bahlil a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

«Me pidieron que pudiera hacer la comunicación de aceleración y, si se solucionó, se considerará que Dios, se considerará que Freeport realiza una continuación en lugar de un contrato», continuó.

Anteriormente informó, presidente presidente de PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas Revelaron actualizaciones relacionadas con las negociaciones del 10 por ciento adicional por parte del gobierno. Hasta ahora, la negociación todavía se lleva a cabo para que la contribución a la economía nacional continúe.

Tony agregó, Indonesia todavía tiene una fuente de cobre que puede explorarse, y se considera perjudicial si no se continúa.

«Si no se desarrolla, nuestra contribución al gobierno, que es de alrededor de US $ 4 mil millones por año, se detiene», dijo Tony en Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Dijo que la minería de Freeport había contribuido a los ingresos regionales de US $ 700 millones de dólares estadounidenses por año y más de 30 mil empleos.

Además, según él, no se beneficia a la parte si el trabajo entre Mind ID y Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Si la desinversión puede continuar hasta 2061, Freeport puede continuar contribuyendo más a la economía.

«Si entonces se puede hacer más hasta 2061 o incluso más, los beneficios económicos continuarán», dijo.

Sin embargo, dijo Tony, actualmente no hay actualización relacionada con las negociaciones para acciones adicionales. «Eso todavía está en discusión, con suerte se puede lograr un acuerdo», agregó.