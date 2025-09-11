Prabowo acordó que el equipo de investigación independiente estaba formado por la demostración de demostración

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto aceptó la figura del Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) en el Palacio de Merdeka, Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025. La reunión fue al mismo tiempo discutiendo la formación de la Comisión investigación independiente para investigar caos Demostración del 25 al 30 de agosto de 2025.

Representante del Movimiento Nacional de Conciencia, Lukman Hakim Saifuddin dijo que el presidente Prabowo aprobó la propuesta para la formación del equipo de investigación independiente.

Porque, la manifestación el 28 de agosto de 2025 fue coloreada por la destrucción de las instalaciones públicas, saqueando, para reclamar la vida de un taxista de motocicletas en línea, affan Kurniawan, que fue atropellado por un vehículo táctico (Rantis) Barracuda, propiedad de la brigada móvil de la policía nacional.

Prabowo aceptó la figura del movimiento de conciencia de la nación en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Quiero transmitir aquí que una de las demandas de la sociedad civil que también es nuestras aspiraciones del GNB es la necesidad de una comisión de investigación independiente relacionada con el incidente de August Prahara hace algún tiempo, lo que causó la cantidad de víctimas, víctimas violenciaHeridas, y así sucesivamente. El presidente aprobó la formación, y los detalles, por supuesto, el palacio transmitirá cómo es el formato «, dijo Lukman.

Lukman dijo que la formación de un equipo de investigación independiente debe hacerse para no causar calumnias a la sociedad civil, incluidos activistas y estudiantes que realizaron manifestaciones.

Lukman evaluó que la demostración de expresión era el derecho de todos los ciudadanos protegidos por la constitución de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia (Constitución 45).

«Manifestación Eso es en realidad un estudiante, los activistas son pacíficos como solían expresar sus demandas, era algo garantizado por la Constitución. Luego, conviértase en actos de violencia, destrucción de instalaciones públicas, incluso saqueos, etc. Es por eso que entonces para eliminar todas las calumnias, acusaciones, acusaciones mutuas entre sí, entonces debe ser investigada «, dijo.

Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Además, Lukman explicó la razón por la que debería ser una comisión independiente, porque los asignados para investigar deben ser personas con alta integridad, profesional e independiente.

«Esta Comisión de Investigación Independiente (esperada) tiene una fuerte autoridad para llevar a cabo su papel, función y deberes», dijo Lukman.

En cuanto a las cifras que participaron en la reunión con el presidente Prabowo, incluida la sinta Nuriyah Wahid; Quraish Shihab; Pdt. Gomar Gultom; Padre Franz Magnis-Suseno; Omi K. Nurcholis Majid; Lukman Hakim Saifuddin; Erry riyana hardjapamekas; Alissa Wahid; Komaruddin Hidayat; Francisia SS Seda; y Laode M Syarif.