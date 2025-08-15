Prabowo acelerará el proyecto posterior por valor de RP613 billones

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, se aseguró de que el gobierno acelerara el acuerdo proyecto río abajo por un valor de US $ 38 mil millones o equivalente a RP 613,966 billones (tipo de cambio de RP 16,157).

Leer también: Gig está suministrando 22,184 toneladas de cemento para el Proyecto de carretera de peaje Semarang-Demak



Prabowo reveló esto en su discurso en el proyecto de ley APBN y la nota financiera 2026 en Senayan, Yakarta, el viernes de 1525.

«Se acelerarán varios proyectos de transmisión posterior con un valor de inversión de alrededor de US $ 38 mil millones», dijo Prabowo.

Leer también: El Ministerio de UMKM fomenta la transmisión posterior y la digitalización de Kratom UMKM a través de la plataforma digital





El Ministerio de Agricultura fortalece la transmisión posterior de la agricultura en el área de bienes alimentarios

El Jefe de Estado explicó que el proyecto posterior incluyó ocho sectores minerales y de carbón (Minerba). Luego, tres aguas abajo de la agricultura, tres aguas abajo de marina y pesca, dos transiciones a fondo energíay dos seguridad energética posterior.

Leer también: Control directo del Plan de Desarrollo de la aldea del Hajj en La Meca, y nos moveremos rápidamente



«Este proyecto incluye varios sectores, incluida la minería mineral, el carbón descendente, la agricultura, la pesca y la energía nueva y renovable», dijo.

Anteriormente informó, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, presentó documentos previos al estudio sobre la viabilidad del proyecto prioritario de transmisión y la seguridad energética nacional, al Director Ejecutivo (CEO) DanantaraRosan Roeslani.

En el documento que contiene 18 proyectos aguas abajo con un valor de inversión de RP 618.13 billones, Bahlil también detalló que había 8 proyectos de minerales y carbón (minerales y carbón), 3 agricultura aguas abajo, 3 pescadores marinos y pescadores posteriores, 2 redactores de transiciones energéticas y 2 inactividad de la seguridad energética.

Aunque ha pasado por una variedad de estudios de académicos, empresarios y socios de tecnología, Bahlil reconoció que el documento no era perfecto. Por lo tanto, es necesario mejorar el estudio enviándolo a y entre los principales implementadores del proyecto.



Ministro de Inversión y REAJO/Jefe de BKPM Rosan Roeslani Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Así que esto aún no es perfecto. El nombre es prefestible. Para la mejora, lo presentamos y entre los que y entre aquellos que tienen dinero para hacer mejoras», dijo Bahlil en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, martes 22 de julio de 2025.

Proyecta que todos estos proyectos podrán crear hasta 300 mil empleos. De hecho, Bahlil dijo que algunos proyectos estaban listos para ser ejecutados en el futuro cercano.