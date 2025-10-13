Prabowo abrirá Minerba Convex 2025, ESDM se centra en la minería verde

Jacarta – El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM), a través de la Dirección General de Minerales y Carbón (Ditjen Minerba), celebrará la Convención y Exposición Minerba 2025 (Minerba Convex) los días 15 y 16 de octubre de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC). Está previsto que este evento sea inaugurado por el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.

Esta actividad es un impulso para fortalecer la sinergia entre el gobierno, los actores empresariales, los académicos y la comunidad en la realización de un sector minero que apoye los intereses de la gente.

Minerba Convex 2025 se llevará a cabo en Yakarta

El director general de Minerales y Carbón, Tri Winarno, afirmó que uno de los principales focos de Minerba Convex 2025 es la gestión minera sustentable que no solo enfoca los aspectos económicos, sino que también prioriza la responsabilidad social y la preservación ambiental.

«La minería sostenible no se trata solo de valor económico agregado, sino también de responsabilidad hacia el medio ambiente. Por lo tanto, en Minerba Convex 2025 habrá sesiones especiales, como clínicas de capacitación para actores empresariales, para que comprendan la importancia de implementar prácticas mineras amigables con el medio ambiente, incluido el cumplimiento de las obligaciones de garantía de recuperación (jamrek) que actualmente se están discutiendo ampliamente. Esto es parte de un compromiso conjunto para mantener un equilibrio entre la productividad y la conservación de la naturaleza», dijo Tri en Yakarta, lunes. (13/10/2025).

Tri añadió que el desarrollo de materiales avanzados también es uno de los temas importantes que se discutirán en el evento. Según él, este material tiene un papel importante en el apoyo al crecimiento de las futuras industrias basadas en alta tecnología.

«Estos materiales avanzados se utilizan de hecho para industrias sofisticadas, por eso se les llama materiales avanzados. Incluyen minerales estratégicos críticos. En Indonesia, ahora se ha comenzado a realizar exploraciones de minerales estratégicos y críticos, incluidos elementos de tierras raras. Este esfuerzo continúa siendo alentado porque los datos aún son limitados y no tan completos como otros minerales metálicos. Actualmente, la recopilación de datos y la exploración aún están en curso, llevadas a cabo por la Agencia Geológica», continuó. Trio.

Con el tema «Impulsar el crecimiento sostenible: a través de la innovación y la colaboración», Minerba Convex 2025 destaca la dirección de desarrollo de la industria minera, que enfatiza la importancia de la innovación y la colaboración intersectorial, una de las cuales es a través de programas downstream.