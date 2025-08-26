Prabhas, ss Rajamouli ‘Baahubali: The Epic’ revela el teaser

Director de «RRR» SS Rajamouli ha presentado el teaser para «Bahabalí: La épica «.

Lanzado en todo el mundo entre 2015 y 2018, las películas de «Baahubali» – «Baahubali: The Beginning» y «Baahubali 2: The Conclusion», dirigidas por Rajamouli y producidas por Shobu Yarlagadda y Prasad Devineni para las obras de arketa de Arka, fueron hechos con un presupuesto combinado de $ 70 millones y recopilan $ 370 millones. Presentado en Telugu y Tamil, y varias versiones dobladas, las películas presentaban estrellas indias PrabhasRana Daggubati, Ramya Krishnan, Anushka Shetty y Tamannaah Bhatia. Por sí solo, «Baahubali 2: The Conclusion» es la segunda película india más alta de todos los tiempos, después de «Dangal».

En las películas «Baahubali», cuando un príncipe perdido es rescatado y criado en el exilio, crece sin darse cuenta de su pasado. Años más tarde, regresa para descubrir la verdad sobre el asesinato de su padre y el encarcelamiento de su madre, y debe levantarse para reclamar su lugar como el rey legítimo. Baahubali (Prabhas) y Bhallaladeva (Daggubati) son el protagonista y antagonista respectivamente.

Ahora, para el décimo aniversario de la saga, el cuento épico de la realeza, la venganza, los reyes y las guerras ha sido reeditada por Rajamouli de dos películas en una sola película, con una imagen y sonido completamente remasterizado: «y algunas nuevas sorpresas» como afirman los productores.

Después de las películas de «Baahubali», cinco temporadas de la serie animada «Baahubali: The Lost Legends», producidas por Arka y Graphic India, se lanzaron en Amazon Prime Video.

Rajamouli pasó a dirigir «RRR» de la saga anticolonial, protagonizada por NTR Jr y Ram Charan, que ganó un Oscar y un Globo de Oro y es la cuarta película india más taquillera de todos los tiempos.

El cineasta está filmando actualmente su próximo largometraje, que es una aventura de trote del mundo aún sin título inspirada en las franquicias «Indiana Jones» y «James Bond» protagonizada por la superestrella india Mahesh Babu y Priyanka Chopra Jonas.

«Baahubali: The Epic» se libera en todo el mundo el 31 de octubre.

Mira el teaser aquí: