PPD apoyará a Carolina del Norte en las encuestas de Rajya Sabha; Mehbooba dice que «debemos mantener alejado al BJP»







El Partido Democrático Popular (PPD) anunció el jueves su apoyo al fallo. Conferencia Nacional (NC) in las próximas elecciones de Rajya Sabha, enfatizando la necesidad de mantener a las «fuerzas fascistas» fuera del poder.

En una conferencia de prensa, el jefe del PPD, Mehbooba Mufti, dijo: «Hemos decidido dar apoyo al CN y votar por sus candidatos».

El ex primer ministro añadió que la decisión fue impulsada por el imperativo de mantener el BJP de distancia, informó PTI.

«El PPD, que tiene tres votos, votará con la intención de bloquear al BJP y respaldar a un partido que se opone a las fuerzas comunales y fascistas a cualquier precio», afirmó Mufti.

También criticó al CN por romper la Alianza Popular para la Declaración Gupkar (PAGD), una coalición de partidos políticos que busca la restauración del poder. jammu y el estatus especial de Cachemira.

«Cuando se creó el PAGD, nuestro objetivo era proporcionar un liderazgo colectivo al JK para luchar contra el ataque del BJP, pero el NC rompió la alianza una vez que vio que no servía a sus intereses», dijo Mufti.

PAGD se formó en octubre de 2020, tras la derogación por parte del Centro de Artículo 370 en agosto de 2019.

Destacando la dinámica política reciente, Mufti afirmó: «Hoy, como parte de la alianza con la India, el CN ​​ha dejado de lado al Congreso en las encuestas de Rajya Sabha. No merecen nuestra confianza ni nuestros votos, pero por una causa más amplia, hemos decidido apoyar al CN».

El jefe del PPD reveló que la decisión se produjo después de conversaciones con la dirección del partido y Miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) a petición de NC.

El miércoles, el jefe del CN, Farooq Abdullah, se acercó a ella en busca de apoyo, y el candidato y tesorero de Rajya Sabha del CN, GS Oberoi (Shammi Oberoi), se reunió con ella el miércoles.

Mufti dijo que el apoyo de su partido depende de que el CN ​​respalde dos proyectos de ley clave presentados por los legisladores del PPD en la asamblea: el proyecto de ley de regularización de tierras y el proyecto de ley de regularización de apuestas diarias.

«Le dije a Farooq Abdullah que nos ayudara a aprobar estos proyectos de ley. Tienen la mayoría, el Portavoz y el Asamblea”, dijo.

También citó la oposición del líder de la oposición del Partido Bharatiya Janata (BJP), Sunil Sharma, quien había calificado el proyecto de ley de regularización de tierras como «jihad territorial» y amenazó con bloquearlo.

«Espero que el CN, como aseguraron Oberoi y Omar Abdullah, no obstruya ninguna legislación a favor del pueblo y apoye estos proyectos de ley», dijo Mufti.

Sobre la estrategia de votación de Rajya Sabha, la jefa del PPD dijo que su partido apoyará al candidato del NC para el tercer escaño, pero no para el cuarto.

«Tenemos tres votos, que son pocos pero significativos. Daremos nuestros votos para la tercera preferencia a Shammi Oberoi. No queremos apoyar al cuarto candidato, ya que si pierde ese escaño, se culpará al PPD. El CN puede cambiar los votos para el cuarto escaño», dijo.

Mufti también advirtió que si el CN ​​no actúa sobre los proyectos de ley del PPD, “la decisión se tomará en el tribunal popular”.

Refiriéndose nuevamente a la amenaza de Sharma, Mufti dijo: «Espero que Omar Abdullah contrarreste la agenda del BJP y garantice que estos proyectos de ley se presenten en la Asamblea y se aprueben. De lo contrario, el pueblo tendrá que decidir quién hace cumplir la agenda del BJP en JK».

Y añadió: “Si nuestros proyectos de ley se dejan de lado, significará que el CN ​​está implementando la amenaza de Sharma”.

(Con entradas PTI)





Fuente