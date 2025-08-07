PPATK reveló 2.115 cuentas inactivas en agencias gubernamentales por valor de más de 500 mil millones de rp

Yakarta, Viva – Jefe del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (Ppatk), Informó Ivan Yustiavandana, su partido encontró 2,115 Cuenta inactiva en agencias gubernamentalesDe un total de 122 millones de cuentas desempleadas que previamente fueron bloqueadas temporalmente por PPATK.

Los detalles, la cuenta inactiva de la agencia gubernamental constaba de 756 cuentas en el Banco Himbara y 1.359 cuentas en todos los demás bancos.

«Con total balance La cuenta de Dormant en las agencias gubernamentales alcanzó más de RP 500 mil millones «, dijo Ivan en una discusión conjunta con los medios de comunicación en su oficina, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Jefe de Ppatk, Ivan Yustiavandana Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Reveló que el saldo de la cuenta de Enormant en Himbara Bank se registró a Rp 169,375,653,891, y el saldo total en todos los demás bancos alcanzó RP 361,188,267,442.

«Entonces el equilibrio de RP

Añadió Ivan, PPATK también encontró 10.4 millones de destinatarios de asistencia social latente (Asistencia social), con indicaciones de fondos que no se distribuyen alcanzando RP 2.1 billones. PPATK señaló que la mayoría de las cuentas latentes latentes habían estado desempleadas durante más de 3 años con una cantidad promedio de saldo de RP 1-2 millones.

«Córtelo 9,323,038 cuentas con estado inactivo cuyas transacciones ya no están activas durante 3 años, con un saldo de RP 1.421,427,802,325 y con un rango de saldo de hasta Rp 1 millón en su cuenta», dijo Ivan.

Además, continuó Ivan, también había 520,119 cuentas inactivas cuyas transacciones ya no estaban activas durante 3 años, con un saldo total de RP 692,999,793,705 y el saldo promedio en él estaba en el rango de RP 1-RP 2 millones.

Jefe de Ppatk, Ivan Yustiavandana (Centro) en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes 13 de enero de 2025

«El potencial de los fondos en la cuenta de asistencia social que no se canaliza es RP 2,114,427,596,030», dijo.