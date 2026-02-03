PPATK muestra éxito en la reducción de las transacciones de juegos de azar en línea a lo largo de 2025

Jacarta – Centro de informes y análisis Transacción Finanzas (PPATK) afirma haber suprimido con éxito la transacción juegos de azar en línea (judol) a lo largo de 2025.

El jefe de PPATK, Ivan Yustiavandana, dijo que este logro es una nueva historia en Indonesia. Sin embargo, no ha revelado en detalle la caída de las transacciones de juegos de azar online.

«Damas y caballeros, gracias, 2025 es una nueva historia y esta es la primera vez que Indonesia logra suprimir las transacciones relacionadas con los juegos de azar en línea», dijo Ivan en una reunión conjunta con la Comisión III de la Cámara de Representantes en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el martes 3 de febrero de 2026.

Por otro lado, Iván dijo que su partido tendrá 43 millones de informes en 2025. Esta cifra representa un aumento del 22,5 por ciento en comparación con 2024, que ascendió a 35,6 millones de informes.

«Así que actualmente PPATK recibe 21.861 informes por hora entre semana. Esto es un aumento en comparación con 2024, que fue sólo 17.825 informes por hora. Ahora son 21.861 informes», dijo Ivan.

Luego, Ivan informó que PPATK había analizado 994 hallazgos de transacciones sospechosas, 17 resultados de inspecciones, así como 529 datos a investigadores y ministerios sobre la facturación total de los fondos analizados que alcanzaban los 2.085 billones de rupias. Esta cifra ha aumentado un 42 por ciento desde 2024, ascendiendo a 1.459,6 billones de rupias.

«La facturación total de fondos analizada alcanzó los 2.085 billones de rupias o un aumento del 42 por ciento desde 2024 de 1.459,6 billones de rupias», concluyó.

Enfatizó que PPATK no sólo juega un papel en la prevención y erradicación de TPPU. Sin embargo, PPATK también sigue contribuyendo a los ingresos estatales del sector fiscal.

«El PPATK no sólo desempeña un papel en la prevención y erradicación de los actos criminales de blanqueo de dinero, los actos criminales de financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, sino que también contribuye a los ingresos estatales del sector fiscal», concluyó.