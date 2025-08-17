Pozos de petróleo en Blora se incendió, un ciudadano murió

Bloque, vivo – Un gran fuego golpeó un pozo de petróleo Gente en Hamlet Gendono, Gandu Village, District Bogorjo, Blora Regency, Central Java, el domingo por la tarde (17/08/2025). El incidente que ocurrió alrededor de las 12:30 WIB reclamó una víctima y provocó que otras dos personas sufrieran heridas.

Las llamas del pozo causaron una bocanada de humo negro azabache que se elevó en el aire. Los oficiales conjuntos de BPBD, Damkar y los funcionarios locales tratan de llevar a cabo apagones.

«El fuego es bastante grande con un gas lo suficientemente alto, no podemos poder. Hemos coordinado con Pertamina y BPE y Alhamdulillah, inmediatamente atracados porque esto debe ser un manejo temporal. Si solo Damkar y BPBD son claros que nuestras herramientas no pueden», explicó Kalak BPBD Blora, Muliowati, en la escena.

Un gran incendio golpeó un pozo de aceite pueblo en Blora, Java Central,

Según Mulyo, en este incidente hubo una víctima murió. La evaluación de la evacuación de los residentes se llevó a cabo inmediatamente considerando que la ubicación del pozo estaba cerca del acuerdo.

«Lo primero que evacuamos primero a la comunidad en este entorno. Porque la ubicación está cerca de los asentamientos. Además, ha habido víctimas. Hemos coordinado con el jefe de policía y el jefe del subdistrito y las víctimas han sido llevadas al hospital», dijo.

Hasta ahora, la causa exacta del fuego aún se desconoce. Las llamas tampoco se han extinguido por completo, mientras que cientos de residentes locales son vistos que llenan la ubicación para presenciar el incidente. (Agung/Tvone/Blora)