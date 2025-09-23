Potholes incluso en la carretera a la residencia del primer ministro Narendra Modi: DK Shivakumar







Karnataka Viceministro Principal DK Shivakumar El martes, dijo que incluso el camino previo a la residencia del primer ministro Narendra Modi en Delhi tiene baches, el problema en su estado se está desproporcionando.

Dijo que todos los días, casi 1,000 baches se llenan en Bengaluru a través de esfuerzos coordinados. Sus comentarios se produjeron después de que algunos de los industriales expresaron su preocupación por los baches en la ciudad. Recientemente, el ministro de la Unión, HD Kumaraswamy, llamó a Bengaluru «la ciudad de los baches».

«Escuchar con el propósito. Actuar con el impacto. Todos los días, se llenan casi 1,000 baches en Bengaluru a través de esfuerzos coordinados. Nuestros trabajadores e ingenieros están en el terreno en todas las zonas, asegurando la velocidad y la calidad en las reparaciones. Este impulso masivo muestra el compromiso de nuestro gobierno para resolver problemas cívicos largos», dijo Shivakumar en un puesto en un puesto en X.

Shivakumar dijo que los baches son un problema en todo el país.

«Viajé por Delhi hace solo un día. Los medios de comunicación deben revisar e informar cuántos baches hay en las carreteras de Delhi, incluido el camino a la residencia del primer ministro. Los baches son un problema en todo el país. Solo Karnataka ‘ Los problemas están fuera de proporción «, dijo Shivakumar mientras hablaba con los periodistas.

«Me gustaría decirles a todos, incluidas las grandes empresas en Bangalore, que estamos haciendo nuestro trabajo al llenar baches», agregó.

Culpó al gobierno anterior de BJP en el estado por el problema del bendeo en Bengaluru.

«Si las carreteras se hubieran mantenido bien durante el período de BJP, no habríamos llegado a esta etapa. No se molestaron en hacer nada para arreglar los baches, pero ahora están planteando este problema a medida que se acercan las elecciones», dijo.

Al plantear el tema del bache, el ministro de la Unión, HD Kumaraswamy, había dicho que Bengalurú ha sufrido un golpe severo a su reputación.

«Es trágico que Bangalore ahora esté ganando infamia como la» ciudad de los baches «. El Ministro Principal y el Viceministro Principal son responsables de esta desgracia. Hoy, Bengaluru y Karnataka están atrapados en manos de los incompetentes y lo corrupto», dijo Kumaraswamy en un puesto en X.

Reaccionando a esto, Shivakumar dijo: «¿Cuál es la contribución de Kumaraswamy a Bengaluru como ministro de la Unión? El gobierno de la UPA le había dado muchos fondos a Bengaluru bajo la misión de renovación urbana de Jawaharlal. Él es el hombre de la derecha de la PM. ¿Por qué no puede obtener 10000 bengaluru? en 5 minutos.

