Potente terremoto sacude las costas de Japón







Un poderoso terremoto sacudió el norte de Japón el domingo por la noche, seguido de varios temblores más, según la Agencia Meteorológica de Japón. Se emitió un aviso de tsunami.

El terremoto, con una magnitud mejorada de 6,9 ​​y una profundidad de 16 kilómetros, se produjo frente a la costa de la prefectura de Iwate a las 5:03 pm hora de Japón.

No hubo informes inmediatos de heridos o daños, ni de anomalías en las dos centrales nucleares de la zona.

La agencia emitió un aviso de tsunami de hasta 1 metro a lo largo de la región costera del norte y posteriormente dijo que el agua podría alcanzar hasta 3 metros en algunos lugares.

Se detectó un tsunami de unos 10 cm en la ciudad de Ofunato en la prefectura de Iwate, el puerto de Ominato, Miyako y Kamaishi, y posteriormente de hasta 20 cm en la zona costera de Kuji. El tsunami que siguió en Ofunato también alcanzó los 20 cm, según la agencia.

Las ondas de tsunami que siguen a los terremotos pueden continuar durante algunas horas después, golpeando el costa repetidamente y posiblemente pueda crecer con el tiempo.

Mientras estuvo vigente el aviso, se advirtió a la gente que se mantuviera alejada del océano y las zonas costeras y se les dijo que podrían producirse más temblores en la zona.

La alerta de tsunami fue levantada unas tres horas después del terremoto inicial, pero la agencia meteorológica dijo a los periodistas que el área estaba en riesgo de sufrir fuertes terremotos durante aproximadamente una semana, especialmente los próximos dos o tres días.

Se registraron más terremotos en la prefectura de Iwate, y la isla principal más septentrional de Hokkaido también fue sacudida por la serie de terremotos.

El noreste de Japón es propenso a los terremotos, incluido un triple desastre formado por un terremoto, un tsunami y una fusión nuclear en Fukushima, justo al sur de Iwate, en marzo de 2011, que mató a casi 20.000 personas, en su mayoría a causa del tsunami, y dañó gravemente la central nuclear de Fukushima Daiichi.

Más de una década después, la gente sigue desplazada de la zona de exclusión. Periódicamente se siguen celebrando manifestaciones, incluso el sábado, para protestar por lo que se considera una falta de reconocimiento por parte de las autoridades de los graves riesgos de la energía nuclear.

Un funcionario de la agencia, informando a los periodistas el domingo por la noche, dijo que no había nada que indicara que el último terremoto estuviera directamente relacionado con el de 2011, excepto que la región en general estaba en riesgo de sufrir grandes terremotos, incluido otro que se produjo en 1992.

Los trenes bala en la zona sufrieron retrasos temporales, según JR East ferrocarril operador. Japón, que se encuentra en el «cinturón de fuego» del Pacífico, es uno de los países más propensos a sufrir terremotos del mundo.





Fuente