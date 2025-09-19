Potente Magnitud-7.8 Terremoto Shakes Rusia de Rusia en la región de Kamchatka de Rusia







Una poderosa magnitud de 7.8 terremoto ha golpeado cerca de la costa este de la región de Kamchatka de Rusia, dijo el Servicio Geológico de los Estados Unidos. No hubo informes inmediatos de daño.

El epicentro del Quake estaba a 127 km al este de Petropavlovsk-Kamchatsky y atacó a las 6:58 am a hora local del viernes, según el USGS. Tenía una profundidad de 19.5 km.

El sistema de advertencia del tsunami del Pacífico emitió brevemente una amenaza de tsunami, pero luego la levantó.

El terremoto inicial fue seguido por una serie de réplicas de hasta la magnitud 5.8.

El control remoto Región de Kamchatka ha sido golpeado por una serie de terremotos poderosos en los últimos dos meses, incluidos los de magnitud 8.8 y dos de magnitud 7.4.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente