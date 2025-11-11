Potente explosión en Nueva Delhi presuntamente vinculada al grupo terrorista paquistaní JeM

Nueva DelhiVIVA – Explosión terrible que sacudió la capital IndiaNueva Delhi, el lunes 10 de noviembre de 2025, por la noche cerca del histórico Fuerte Rojo, en un presunto ataque bomba suiciday ahora está siendo investigado como un acto terrorista vinculado a la red del grupo terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM) que fue desmantelado en Faridabad, dijeron fuentes policiales.

Lea también: Explosión de coche mata a 8 personas en Nueva Delhi, India, sospechosa de ataque terrorista



El incidente ocurrió alrededor de las 19.00 horas locales en uno de los puntos más transitados de la capital, cuando un automóvil Hyundai i20 blanco explotó violentamente, dañando otros vehículos y provocando un incendio en el lugar. Al menos nueve personas murieron y una veintena más resultaron heridas como consecuencia de la explosión.

Vídeos e imágenes de CCTV capturaron el Hyundai i20 blanco utilizado por el perpetrador del atentado suicida, con matrícula HR 26CE7674 entrando a Delhi desde la frontera de Badarpur y estacionando cerca del fuerte durante más de tres horas. El coche entró a las 15.19 horas y salió sobre las 18.30 horas, según las fuentes.

Lea también: Pramono lanza SMAN 72 Yakarta para determinar el sistema de aprendizaje posterior a la explosión





Coche explota en Nueva Delhi India en presunto ataque terrorista, matando a 8 personas

La policía registró inmediatamente un caso conforme a la ley antiterrorista y cerró la zona para el procesamiento de la escena del crimen. Fuentes policiales dijeron que la investigación inicial reveló que el principal sospechoso de la explosión fue identificado como Umar Mohammad, un médico que supuestamente huyó de Faridabad tras el arresto de dos miembros clave del grupo. terrorista JeM.

Lea también: El presidente sirio al-Sharaa, que alguna vez fue el terrorista más buscado por Estados Unidos, ahora es recibido por Trump en la Casa Blanca



«Umar Muhammad, un médico, huyó de Faridabad después de enterarse del arresto de sus cómplices de la Red Jaish. Umar entró en pánico y provocó la explosión», dijo la fuente. NDTV, Martes 11 de noviembre de 2025.

Los investigadores encontraron signos de un explosivo a base de nitrato de amonio, ANFO (aceite combustible de nitrato de amonio), que supuestamente se utilizó para fabricar el dispositivo explosivo.

El ANFO es un explosivo industrial común elaborado mezclando nitrato de amonio poroso con fueloil, y se ha utilizado anteriormente para llevar a cabo ataques terroristas mortales en Beirut y Estados Unidos.

La explosión en Delhi se produjo horas después de que se recuperara una enorme reserva de nitrato de amonio en Faridabad, cerca de Delhi, lo que provocó un revuelo en todo el país. Dos miembros de la red Jaish fueron arrestados en relación con el descubrimiento de ANFO en Faridabad, a saber, el Dr. Mujammil Shakeel y el Dr. Adil Rather, junto con pruebas de 2.900 kg de explosivos.