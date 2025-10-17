¡Potencia feroz, sólo 1 litro de gasolina cada 100 km! Este es el último Volvo XC60 PHEV

Yakarta, VIVA – volvo Car Indonesia ha vuelto a enfatizar sus pasos en el mercado de automóviles eléctricos del país. Presentaron oficialmente tres nuevos modelos electrificados, a saber, el vehículo eléctrico híbrido enchufable XC60 (PHEV), el XC60 Mild Hybrid (MHEV) y el XC90 Mild Hybrid (MHEV).

Se afirma que los tres son parte de los esfuerzos de Volvo para brindar movilidad premium que sea más respetuosa con el medio ambiente para los consumidores indonesios.

El director presidente de Volvo Car Indonesia, Yoshiki Terawaki, dijo que la electrificación no se trata solo de adoptar tecnología, sino también de brindar un acceso más amplio al público para que experimente una conducción sostenible.

«Al introducir la tecnología Plug-in Hybrid y Mild Hybrid, estamos dando a más indonesios la oportunidad de disfrutar de los beneficios de la movilidad eléctrica para adaptarla a su estilo de vida», afirmó en Yakarta.

El XC60 PHEV aparece con un diseño renovado que tiene más carácter. La nueva parrilla delantera con líneas diagonales y luces traseras con detalles oscuros brindan una impresión moderna sin abandonar el toque elegante característico de Volvo.

Dentro de la cabina, este SUV está equipado con una pantalla de infoentretenimiento basada en Google de 11,2 pulgadas, que utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon Cockpit para un rendimiento dos veces más rápido y una visualización gráfica más fluida.

También hay una función de carga inalámbrica y una consola central rediseñada para que sea más funcional. Dos nuevas opciones de colores, el interior Forest Lake y Cardamom, añaden una impresión cálida y premium al espacio de la cabina.

En términos de prestaciones, el XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid se basa en una combinación de un motor de gasolina turboalimentado y un motor eléctrico con una potencia total de 455 CV. El kilometraje eléctrico alcanza los 82 kilómetros con una eficiencia de combustible de hasta 1 litro cada 100 km.

La batería de 18,8 kWh se puede cargar completamente en unas tres horas con un cargador trifásico de 16 A.

Para aquellos que buscan practicidad sin carga externa, el XC60 Mild Hybrid viene con un sistema de 48 V que ayuda con la eficiencia y la respuesta del motor.

Mientras tanto, el XC90 B5 AWD Mild Hybrid con motor turbo de 2,0 litros y 250 CV ofrece el confort típico de un SUV de lujo gracias a características como el audio Bowers & Wilkins de 1.400 W y la suspensión neumática activa.