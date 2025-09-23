Potencia de boom de género vasco en Sitges con cuatro películas

Por más de una década, Cine vasco ha aumentado el alcance en San Sebastián y más allá, en gran parte a la parte posterior de los dramas de autor y el robusto apoyo regional. Este año, en Sitges, cuatro películas vascas son untpooling, y todas ellas, desde la animación hasta el horror popular hasta la ciencia ficción de alto concepto, están enraizadas en el género.

Cuatro películas, cuatro direcciones

Sitges Audiences tendrá una prueba de Paul Urquijo‘s «Noche«, Su tercera característica del idioma vasco después del éxito de» errementari «y golpear» Irati «. Producido por Irusoin, Ikusgarri Films y Vilaüt Films, la película se sumerge en el folklore nocturno y la superstición del siglo XVII como Kattalin, interpretado por Yune Nogueiras, se aventura en un bosque de bosque con las cosas míticas míthicas. Tiene que cruzar las fronteras ”, dijo Xabi Berzosa de Irusoin a Variety.

Alberto Vázquez regresa con «Decorado«Siguiendo las» Guerras de Unicornio «ganadora de Goya. Producido por Abano Producins junto con Uniko Estudio Creativo, Glow Animation, Sardinha Em Lata y María y Arnold aie. En una asociación español-portugués que se produce en la animación de adultos para la sátira existencial: Arnold, un ratón de mediana edad, se siente un mundo que se siente estacionado, cada escena de cardápero. Sospecha que su realidad es artificial.

Ion de Sosa ofrece el estreno español de «balear«En la competencia oficial fantástica de Sitges que se ha estrenado en el mundo en Locarno. La película es producida por Umbracle Cine, Apellaniz y de Sosa y Jaibo Films en coproducción con La Fabrica Nocturna Cinéma. Una fiesta junto a la piscina de la Fabrica Nocturna. Triller de supervivencia, parte de la alegoría social, el director le dijo a Variety a principios de este año que su semilla «se derivó de» mirar cómo las personas jóvenes y mayores se comunican y también a mí mismo de manera crítica y preguntándome qué estaba haciendo, si lo hubiera, para hacer del mundo un lugar mejor «.

Finalmente, «Singular«De Alberto Gastesi y producido por las producciones de hojas blancas y las películas de Vidania, lleva a Patricia López Arnaiz y Javier Rey a una casa junto al lago donde un especialista en AI se encuentra con una figura extrañamente que se parece a su hijo muerto. Mezcla de drogas con el dr.

Por qué los cineastas vascos están recurriendo al género

Berzosa coloca la tendencia directamente con los directores. «No creo que los productores hayan sido tan importantes en la iluminación verde de esos proyectos. Es más los directores y el atractivo de los creadores para el género. Afortunadamente, también es un género muy demandado hoy en día. Por lo tanto, es genial como productor ver y participar en él».

Uno de los autores más emocionantes del género más emocionante de España, Paul Urkijo, encarna ese cambio. «Paul es un caso muy especial. Es un amante del género absoluto, pero al mismo tiempo su imaginación se basa en la cultura vasca. Esa combinación es rara, y es por eso que sus películas son tan diferentes», observó Berzosa.

El financiamiento para «GauA» refleja el nuevo internacionalismo de la producción vasca. «Tuvimos la suerte de reunir a Irusoin, Ikusgarri y Vilaüt, y tener Filmax involucrado desde el principio. Le dio a la película un marco internacional incluso antes de la sesión».

Ivan MiñambresEl productor ejecutivo de Uniko ve la tradición y la oportunidad de mercado que impulsan el aumento. «En el país vasco hay una fuerte tradición de narración de cuentos arraigada en la mitología, y en la dualidad entre lo cotidiano y lo extraordinario. Ese fondo naturalmente se presta al cine de género». Él le dijo Variedad. «Al mismo tiempo, en los últimos años hemos visto a una nueva generación de productores y cineastas dispuestos a asumir riesgos, experimentar visual y temáticamente, y para conectarnos con el público internacional a través de temas universales envueltos en narraciones de género o surrealistas.

Para Miñambres, la tendencia recién comienza. «El mercado internacional se ha vuelto cada vez más receptivo a las voces originales y atrevidas en el cine, y como productores debemos aprovechar este momento». Dijo, y agregó: «Creo que veremos aún más producciones provenientes de nuestra región, no solo por esta apertura global, sino también porque el talento local ahora es más ambicioso y conectado que nunca. perspectiva.»

En comparación con los brotes de festivales vascos de la última década, como el debut de Estibaliz Urresola Solaguren «20000 especies de abejas» o «Ane Falting» de David Pérez Sañudo, los dramas se dispararon con especificidad regional, estas películas se ven más fuertes, oscuras, quizás balancas. Sin embargo, llevan el mismo ADN de estética audaz y conciencia cultural.

«Estamos hablando de mitología muy local y muy vasco, pero se conecta con la forma en que cada país se acerca a la narración. Cada país tiene su propio país, pero podemos entendernos a través de la historia. Siempre se trata del drama y el personaje», enfatizó Berzosa.

Sitges ha funcionado durante mucho tiempo como el principal lanzamiento de Europa para el cine fantástico. Junto con la exposición, brinda entrada a una red de compradores y fanáticos que tratan el género como un cine serio. Las cuatro películas hacen una clara diversificación constante de producciones vascas y el género como una fuerte tarjeta de llamadas.