Posiciones de los playoffs de la NASCAR Xfinity Series después de Las Vegas

La clasificación de los playoffs de la NASCAR Xfinity Series se está poniendo emocionante. El líder es el piloto novato Connor Zilisch, que conduce el Chevrolet nº 88 y tiene una ventaja de +82 puntos sobre el resto.

Connor Zilisch es el máximo favorito. Sólo ocho pilotos siguen en la lucha por llegar al Campeonato 4. Un movimiento en falso terminará su temporada en martinsvilleel tema corto que los fans llaman “The Paperclip”.

En Las Vegas Motor Speedway, el veterano Aric Almirola arrasó en ambas etapas y lideró 107 vueltas en el Focused Health 302, defendiéndose de un ataque tardío de Zilisch.

La victoria aseguró al Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing un lugar en el Campeonato 4 de propietarios en Phoenix, a pesar de que el propio Almirola no está en los playoffs de pilotos. Zilisch se conformó con el segundo lugar después de una impresionante carga, mientras que Justin Allgaier terminó tercero.

Respondiendo a una pregunta de @DustinAlbino … Aric Almirola dijo que estará en el auto JGR No. 19 en Phoenix para intentar ganar el título de propietarios. Originalmente era una carrera de Justin Bonsignore. —Bob Pockrass (@bobpockrass) 12 de octubre de 2025

El ascenso de Connor Zilisch y la imagen de los playoffs

Zilisch no sólo ha impresionado en su primera temporada completa, según la nueva clasificación de los playoffs de la NASCAR Xfinity Series. Su combinación de velocidad y concentración lo mantiene bajo control mientras los dos pilotos nuevos y experimentados lo siguen en su esfuerzo por mantenerse vivos en la búsqueda del título.

Así se alinean los ocho mejores pilotos martinsville:

Connor Zilisch – +82 puntos

Justin Allgins – +44 puntos

Jesse Amor – +20 puntos

Sam Mayer – +8 puntos

Brandon Jones – -8 puntos

Sheldon Creed – -21 puntos

Carson Kvapil –22 puntos

Sammy Smith – -24 puntos

La clasificación de los playoffs de la NASCAR Xfinity Series está muy reñida. Los pilotos del cuarto al octavo están casi empatados. Brandon Jones y Sheldon Creed deben correr muy bien para quedarse. Samuel Mayer Tiene una pequeña ventaja y debe conducir con cuidado para evitar quedar fuera.

Martinsville Speedway: la prueba en pista corta más dura

Martinsville Speedway decidirá todo. Conocida como «The Paperclip», la pista de 0,526 millas es estrecha y complicada. Exige habilidad, paciencia y, a veces, un poco de agresión. Los pilotos deben equilibrar carreras limpias con movimientos audaces si quieren mantener vivas sus esperanzas de playoffs. según Nascar.com

Los que están por debajo de la línea de corte, Brandon Jones, Sheldon Creed, Carson Kvapil y Sammy Smith, necesitan grandes puntos o una victoria para mantenerse en la pelea. Probablemente correrán riesgos, chocarán y lucharán por cada centímetro. Mientras tanto, Connor Zilisch y Justin Allgaier intentarán mantener la calma y evitar problemas, sabiendo que una caída podría arruinar su ventaja.

Los fanáticos pueden esperar carreras intensas, temperamentos acalorados y tal vez incluso alguna venganza a medida que la tensión de los playoffs alcance su punto máximo en Virginia.

Historias clave antes del final del Campeonato 4

La historia más importante de 2025 es la de Connor Zilisch, de 19 años. Se mantiene tranquilo y rápido en tiempos de presión. Es más que un novato. Podría ganar un campeonato.

Justin Allgaier está mostrando actuaciones consistentes en la segunda posición; la experiencia sí cuenta. Jesse Love y Sam Mayer han demostrado que pueden mantener el mismo ritmo que los pilotos mayores.

Sin embargo, podrían retroceder en la clasificación por un solo desliz. Brandon Jones, Sheldon Creed, Carson Kvapil y Sammy Smith deben ganarlo antes de Martinsville. Esto hace que la carrera siguiente sea bastante dramática.

Con los playoffs de Xfinity cada vez más ajustados de cara al Championship 4, la anarquía, la presión y la acción en pista corta serán ininterrumpidas. El camino hacia el título va a ser una locura.