Posición translúcida 7, Putri KW Slide Gregoria Mariska en el ranking mundial de BWF

Yakarta, Viva – solteros de mujeres indonesias Putri kusuma wardani Un rango a siete posiciones mundiales, cambiando Gregoria Mariska Tunjung en la actualización de la lista de clasificación de la Federación Mundial de Bádminton (Bwf) Semana 40.

Putri KW, su apodo, ahora recoge 68,830 puntos. Este aumento no puede separarse de la apariencia constante que mostró en los últimos torneos, incluso cuando alcanzó las semifinales abiertas de Super 500 coreanas la semana pasada.

Este logro también convirtió a la hija antes de Gregoria, quien cayó al mundo ocho con 68,360 puntos.

Singles de mujeres indonesias, PuRi Kusuma Wardani

La diferencia en los puntos entre los dos representantes indonesios fue muy delgada, pero ambos aún estaban a salvo de la búsqueda de oponentes a continuación.

Ratchanok Intanon de Tailandia ocupa el noveno lugar con 62,464 puntos, seguido por Tomoka Miyazaki de Japón en décima posición con 62,424 puntos.

Mientras tanto, la oportunidad de penetrar en los seis principales mundos aún está abierta a Potri y Gregoria.

Debido a que la distancia de los puntos con el sexto rango, pornpawee Chochuwong de Tailandia (71,858 puntos), todavía es bastante asequible.

En la posición superior, el jugador de bádminton de Corea del Sur, An-Young, todavía lidera con 111,270 puntos, aunque no pudo ganar el título en su torneo en casa, Corea abre 2025 después de perder ante el representante japonés de Akane Yamaguchi con 18-21, 13-21.

Big 10 BWF Women’s Singles como el 30 de septiembre de 2025:

Un se-young (Corea del Sur) -111,270 puntos Wang Zhi Yi (China) – 106.862 punto Han Yue (China) – 92.850 POIN Akane Yamaguchi (Japón) – 91,964 puntos Chen Yu Fei (China) – 88.835 POIN Pornpewee Chechwong (Tailandia) – 71.858 Dolor PUTRI KUSUMA WARDANI (Indonesia) – 68,830 puntos Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) – 68,360 puntos Ratchanok Intanon (Tailandia) – 62,464 puntos Tomoka Miyazaki (Japón) – 62,424 puntos

