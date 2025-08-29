Posición sentada 7 miembros de Brimob durante Rantis Lindas Ojol Affan, conductor bripka R acompañado de Kompol C

Yakarta, Viva – Kadiv ProPam Polri Inspector General Abdul Karim finalmente reveló los detalles de los puestos sentados de siete miembros Brote que se encuentra en un vehículo táctico (rantis) cuando un evento trágico que mata a un taxista de motocicleta en línea (ojol), Affan kurniawan (21).

En una conferencia de prensa en la sede de la Policía Nacional, Yakarta, el viernes 29 de agosto de 2025, el inspector general Karim explicó que había dos miembros que ocuparon los asientos delanteros, incluido el conductor, mientras que los otros cinco se sentaron en la parte de atrás.

Detalló que el conductor de Rantis era Bripka R, mientras que en el asiento al lado de su Kompol C. Los otros cinco miembros detrás fueron Aipda R, Brigadier D, Bripda M, Baraka J y Baraka Y.

«El conductor es Bripka R, al lado de Compol C, luego en la parte posterior hay otras cinco personas», explicó Abdul Karim al equipo de medios.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Probado para violar el código de ética

Además, el inspector general Karim enfatizó que los siete miembros de Brimob habían sido examinados por la División de Policía de ProPam. A partir de los resultados del examen, fueron declarados violando el código de ética de la profesión POLRI.

«Se demostró que siete presuntos infractores habían violado el Código de Ética de la Policía», dijo.

Este caso estaba en el foco público porque mató a Ojol Affan Kurniawan. El evento comenzó cuando Rantis brimob se estrelló contra Affan en el área de Pejompongan, Central Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Affan fue llevado al Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM) para recibir tratamiento. Sin embargo, su vida fue más allá de la ayuda.

Acción masiva y respuesta pública

El incidente provocó la ira de los residentes y otros conductores de Ojol. Las masas habían visitado Mako Brimob Kwitang, centro de Yakarta, para quemar una estación de policía bajo el senen paso elevado.

En respuesta a esto, el jefe general de la policía nacional Listyo sigit prabowo Transmitir una disculpa directamente a la familia de la víctima. Hizo hincapié en que la investigación se llevaría a cabo de manera transparente y de forma responsable.

La reprimenda del presidente Prabowo

Presidente Prabowo Subianto También también destacó el incidente. Expresó su decepción con las acciones del aparato que causaron que la vida de los civiles flotara. El presidente enfatizó que este caso debe ser investigado hasta el final y que los perpetradores recibieron una sentencia lo más difícil posible.

«En nombre de la persona y en nombre del Gobierno de la República de Indonesia, diciendo que lamenta y transmite una condolencia profunda.

«He ordenado que el incidente anoche se investigue exhaustiva y transparentemente, así como los oficiales involucrados deben ser responsables. Si se descubrió que hicieron más allá de las regulaciones adecuadas y aplicables, tomaríamos medidas lo más difícil posible de acuerdo con la ley aplicable», continuó.