Posición de Bucs elogiada después de la práctica de la junta ‘dominante’ vs. Steelers

El Tampa Bay Buccaneers ‘ La ofensiva de 2025 muy promocionada se enfrentó a una de sus primeras pruebas verdaderas esta semana, yendo cara a cara en una práctica conjunta versus una de las defensas más hábiles y costosas en el NFLel Pittsburgh Steelers. Y por todas las cuentas, los titulares de los Bucs ganaron el día.

«El Bucs Wr Trio de Mike Evans, Jalen McMillan y Fue el retraso parecía dominante en gran parte de la práctica de hoy, y Evans sigue siendo una de las armas más imparables de la NFL en la línea de gol «, reportero del equipo de Buccaneers Scott Smith notó Después de la práctica de la articulación con los Steelers.

En una nota similar, Tampa Bay Times venció al reportero Rick Stroud informó: “Bucs WR Mike Evans no pudo ser cubierto durante la práctica el jueves y ganó la mayoría de sus batallas con Steelers CB Ramsey de Jale. Todd Bowles ha visto lo suficiente y no lo jugará [Saturday]. «

El entrenador Bowles inicialmente minimizó a Evans y el rendimiento de la sala de receptor ancho después de la práctica, según al Mike Defabo del atlético (quien cubre los Steelers).

«Esos son dos All-Pros, dos tipos compitiendo, queriendo ser los mejores y querer mejorar», dijo Bowles. «Tan hambre como Jalen [Ramsey] es mike [Evans] también es. Entonces fue una buena batalla. Fue una buena competencia amistosa. Obviamente, tienes que ver la cinta. No hubo ganadores. Fue solo un buen trabajo «.

Aunque Bowles afirmó que «no había ganadores» después de la práctica conjunta de los Buccaneers con los Steelers, un puesto de seguimiento de Stroud contó una historia diferente.

«Después de revisar la cinta de la práctica de hoy, Todd Bowles me dijo que cree [quarterback] Panadero Mayfield Jugó tan bien hoy en el entrenamiento conjunto con los Steelers que no jugará en el partido del sábado por la noche «, Stroud informado.

O, en otras palabras, la cinta se veía muy bien.

Buccaneers Run Defense causa problemas para la ofensiva de los Steelers en la práctica articular

Los receptores anchos de los Buccaneers pueden haber sido descritos como «dominantes» frente a una secundaria que incluye a Ramsey, Joey Porter Jr., Darius Slay, Deshon ElliottY más, pero la defensa de Tampa Bay parecía mantenerse bien el 14 de agosto también.

«A menudo en el campamento, la ofensiva de los Steelers tenía poco espacio para correr contra el frente defensivo reforzado», escribió Defabo en el lado de Pittsburgh de las cosas. «El jueves presentó un tipo diferente de desafío. Con el veterano de Buccaneers Vita Vea En medio de un frente de cuatro hacia abajo, ir junto con 2023 de primera ronda Calijah Kancey y corredor de borde Yaya Diaby -Los Buccaneers permitieron los cuartos yardas corrientes más reales por juego (97.8) y las yardas más importantes por acarreo (4.3) el año pasado. Agregaron corredor de borde de agente libre Haason Reddick a la mezcla esta temporada baja.

«Basado en el centro Zach Frazier’s Evaluación, todavía hay mucho margen de mejora ”, concluyó el reportero de los Steelers.

Luego citó a Frazier, quien llamó a la ofensiva de Pittsburgh «un poco descuidada» con áreas que pueden «definitivamente limpiarlo».

Reportero de ESPN Steelers Brooke Pryor también transmitió que “la práctica de la articulación de los Steelers y Bucs terminó con un taladro de dos minutos donde la ofensiva de los Steelers no recogió un primer intento, [tight end] Por freeMUTH confirmado. [Wide receiver] Dk metcalf dejó caer un pase en el segundo hacia abajo, pero el sentimiento general era que necesitaban limpiar un montón de cosas ”.

Ese tipo de responsabilidad generalmente no se muestra después de una práctica sólida, y aunque esta es una sesión cerrada impidió que los medios de comunicación divulgaran demasiada información, los jugadores de Steelers y Buccaneers insinuaron a lo largo de las entrevistas posteriores a la práctica de que Tampa Bay era el mejor equipo.

Detalles de la semana 2 de la pretemporada de Buccaneer, lesión notable

La segunda salida de pretemporada de los Buccaneers de 2025 comenzará Sábado 16 de agosto a las 7 PM ET. El juego se jugará en el estadio Acrisure en Pittsburgh.

Hubo una lesión notable desde un punto de vista de la batalla de la lista de 53 hombres en la práctica conjunta de los Buccaneers el 14 de agosto, mientras la seguridad no reclutada de novato JJ Roberts Dejó la práctica temprano.

«Bucs DB JJ Roberts sufrió una rodilla lesionada durante un período especial de equipos», Stroud informó el jueves. «Se fue solo, pero me dijeron que podría ser serio».

Roberts fue visto como un caballo oscuro para robar un lugar en la lista desde una seguridad veterana, por lo que cualquier ausencia de lesiones prolongadas podría ser perjudicial para sus posibilidades de asegurar un lugar en la lista de la semana 1.