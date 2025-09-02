Pos Indonesia ofrece un servicio positivo cuando el pago de la pensión Taspen y Asabri

Yakarta, Viva – PT Publicación indonesia (Persero) reiteró su compromiso de dar servicio Lo mejor para los destinatarios de las pensiones. Esto se puede ver en el pago de los salarios de las pensiones que tuvieron lugar ayer en la oficina de Medan KCU POS.

Al evento asistieron representantes de PT Taspen, PT AsabriCooperativa Nusantara (Kopnus), así como cientos jubilado Aquellos que toman su dinero de pensión al mismo tiempo obtienen servicios adicionales.

«Este programa es un programa nacional. En la actualidad, casi 200 mil jubilados de varios bancos son transferidos a la oficina de POS. Para nosotros, este es un honor. Historia, los pagos de pensiones están en POS Indonesia. En 2008, el número de pensionistas en el puesto alcanzó los 1.069,000», dijo el director de los servicios comerciales de servicios financieros, Haris fue citada de su declaración, el martes 2 de septiembre, 2025.

En medio de la atmósfera de jubilados disfrutando de servicios en la oficina de POS, Haris, mezclándose con jubilados. Llamó ese día como un día de atención de jubilación. lema Lo cual está atrasado, cuida a los jubilados. Veo de primera mano el pago de la pensión, y hoy también está la primera vez que se paga en la oficina de correos de Medan «, dijo.

Haris dijo que Posind no estaba vacío, porque POS Indonesia estaba comprometido a mantener la calidad del servicio para que no fuera inferior al sitio de pago anterior. Esto se realiza al proporcionar servicios más.

Director del negocio de servicios financieros de PT Pos Indonesia (Persero) Haris. Foto : Pos de la documentación de Indonesia.

«Brindamos instalaciones de examen médico gratuito, exámenes oculares y junto con los socios principales, dando 5 kilogramos de arroz libre a 1,000 jubilados. También tengo un diálogo con ellos, absorbe aspiraciones. Transmitir, la transferencia de pensión desde afuera a pos indonesia se compromete a continuar brindando el mismo servicio», dijo.

Hizo hincapié en los jubilados no necesitan preocuparse si antes se acostumbraron a recibir una cuenta bancaria. «Tenemos POSPAY que se pueden usar para recibir los beneficios de jubilación de Taspen y Asabri, por lo que el dinero puede transferirse a cuentas a través de Pospay y Kopnus Oren, e incluso se puede desembolsar en los cajeros automáticos. Y hay un privilegio, a saber, los servicios interservicios.

También admitió que todavía hay servicios que deben abordarse. Por ejemplo, cómo colocar a los padres mientras esperan. «En el futuro queremos volver a trabajar juntos con los socios, si hoy es arroz gratis, tal vez el próximo mes, Cooking Oil es gratuito. Al mirar de primera mano, sabemos lo que los jubilados quieren», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la sucursal de Medan Asabri, Evi Adriani, enfatizó que el POS fue uno de los socios que pagó a los jubilados de Asabri, especialmente en la región de Sumatra del Norte. Esta cooperación es lo suficientemente buena porque coordinamos intensamente.

«Incluso la semana pasada tuvimos una actividad juntos para visitar a los jubilados de LKPP para garantizar que el destinatario todavía estuviera allí y tenía derecho a dinero de pensión», dijo.

Evi evaluó que los servicios de oficina POS a los beneficiarios del dinero de las pensiones eran bastante buenos. Aun así, también enfatizó la importancia de mejorar la calidad del servicio. «Estoy muy agradecido por el apoyo de PT POS con Kopnus, quien brindó asistencia de arroz a mil Taspen y Asabri retirados. Esta es una forma de atención real», dijo.

Evi agregado, POS Indonesia también tiene servicios vendedor a domicilioDurante mucho tiempo, especialmente para jubilados fuera del área. Esto es muy útil para los jubilados.

«Coordinamos a través del grupo WA con Post Friends. Este servicio entre servicios muestra que el Post se preocupa por los jubilados que durante mucho tiempo han sido dedicados al estado. Mi esperanza, actividades como esta continúan cada mes, no solo en Medan, sino también en otras oficinas de correos», dijo.

Mientras tanto, Rahmat, el fundador y asesor de la Cooperativa de Archipiélago (Kopnus), dijo que esta colaboración no solo era un pago técnico, sino también como una forma de preocupación para los jubilados.

«Los jubilados son como los maestros para nosotros. Todavía deben obtener el máximo servicio. Nuestro lema es servir de todo corazón. Con esta sinergia, los jubilados pueden tomar sus derechos, mantenerse en contacto, incluso controles de salud en las oficinas. Si hay jubilados que no pueden venir, solo decir, lo entregaremos más tarde. Nuestra esperanza puede disfrutar de la vieja edad más tranquilamente», dijo Rahmat.

Rahmat confirmó el compromiso de Kopnus de continuar acompañando a Pos Indonesia. «Una forma de respeto por la jubilación es cuidar y compartir con ellos. Este es el compromiso de Kopnus con POS Indonesia. Nuestra esperanza, los jubilados pueden disfrutar de la vejez con más calma», dijo.