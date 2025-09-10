POS Indonesia da prueba de la aplicación de GRC Jack de desempeño financiero a las operaciones

Yakarta, Viva – PT Publicación indonesia confirma su implementación de compromiso Gobernanza, riesgo, cumplimiento (GRC) que es sofisticado y sostenible en cognizar actuación el negocio. Se ha demostrado que estos esfuerzos han ajustado resultados positivos.

El director interino de POS Indonesia, Endy Abdurrahman explicó, los resultados de la implementación de GRC, entre otros, se reflejaron en el elegante desempeño financiero y operativo de la compañía.

«Como una compañía nacional de logística y finanzas, POS Indonesia no solo mantiene un buen gobierno, sino que también se esfuerza por que las prácticas de GRC puedan fortalecer el rendimiento, proteger la sostenibilidad y proporcionar beneficios directos para la comunidad», dijo Endy a partir de su declaración el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Explicó que los ingresos en 2024 alcanzaron RP 5.01 billones con EBITDA de RP 1.01 billones, y las ganancias netas crecieron a RP 747.13 mil millones (+2.60 % desde 2023). Mientras tanto, el gasto de capital (CAPEX) también aumentó a RP 274.82 mil millones (+4.99 %).

Luego, también hay una transformación comercial digital que se incrementa a través de la robótica clasificación Y etiquetado En Surabaya, Yakarta y Yogyakarta, alcanzan la eficiencia de hasta 40-60 % y una mayor productividad hasta 2.5 veces.

Servicios de puerta a puerta realizados por POS Indonesia para distribuir PKH Bansos

Última colaboración estratégica con comercio electrónico (Tokopedia, Shopee, Tiktok) aumentaron el volumen de transacciones de más del 100 por ciento en 2025. Además, el servicio Shopee Cod se lanzó a partir de agosto de 2025.

Para esta actuación, Pos Indonesia también ganó una serie de premios 2025 de los principales premios GRC, no solo ganó muchos trofeos prestigiosos, sino que también colocó la cifra del líder como el centro de atención. Los cuatro premios son los principales premios GRC 2025 5 estrellas.



PT POS Indonesia (Persero) Distribuyó la asistencia social PKH (Bansos)

Luego, el líder de GRC más comprometido 2025, fue otorgado a Pattia Rahmadi Abdurrahman, director interino de Posind, premios que confirmaron la integridad personal como un espíritu de gobierno corporativo. Además, el logro superior del Trofeo Golden y la Junta de Comisionados de alto rendimiento en GRC 2025 pos Indonesia.

Estos premios fueron recibidos oficialmente por el presidente de Posind, Muhammad Budi Djatmiko, y el secretario corporativo, Tata Sugiarta.

«Este trofeo no es el final, sino un trampolín para que POS Indonesia continúe mejorando los estándares de gobernanza para enfrentar desafíos globales», dijo Endy.