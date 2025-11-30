Pos Indonesia apunta a que la distribución de BLT a Kesa se complete a fines de este mes, Mendos recuerda la importancia de la precisión

Jacarta – PT PosIndonesia (Persero) garantiza la distribución de asistencia social directa en efectivo (BLT Bienestar Social) en la ciudad de Bandung seguramente se desarrollará sin problemas. Distribución de esta ayuda a las familias beneficiarias (KPM) a través de la oficina de correos de KCU Bandung.

Lea también: Ministro de Asuntos Sociales, Gus Ipul: La distribución nacional de BLTS por parte de PT Pos Indonesia ha alcanzado más del 50 por ciento



El Ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, inspeccionó directamente el proceso de distribución como parte del seguimiento de la aceleración de la distribución de ayuda a nivel nacional. Aseguró que la distribución en Bandung y en varias áreas se realizara de acuerdo con el objetivo.

Ministro de Asuntos Sociales Dijo que la distribución de BLT para el Bienestar Popular a nivel nacional había superado el 50 por ciento del total de 12 millones de KPM. «Gracias a Dios, se ha distribuido más del 50 por ciento de los 12 millones. Es ordenado, y he visto de primera mano lo agradecidos que están y están haciendo buen uso de esta ayuda», dijo Saifullah, citado en su declaración, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Lea también: BJ Habibie ha sido propuesto para convertirse en héroe nacional y ministro de Asuntos Sociales: espere el proceso del gobierno



Además, el Ministro de Asuntos Sociales también destacó la importancia de contar con datos precisos sobre los beneficiarios de la ayuda. De esta forma, muchas personas necesitadas pueden disfrutar de esta ayuda. Se espera que todos los datos verificados se distribuyan a principios de diciembre, sin dejar de prestar atención al mecanismo de PT Pos Indonesia.

«En total, si Dios quiere, más de 30 millones de datos sobre beneficiarios, tanto regulares como nuevos, han sido verificados y están listos para ser distribuidos por etapas», dijo Saifullah.

Lea también: El Ministro de Asuntos Sociales dice que las víctimas de la explosión del SMAN 72 siguen sufriendo un trauma



«Nuestra esperanza es que tal vez a principios de diciembre, según datos verificados, todo pueda distribuirse. Pero más tarde veremos cómo se ve en el campo, porque PT Pos tiene procedimientos y mecanismos para distribuir esto bien», añadió.

Además, el Ministro de Asuntos Sociales también espera que su partido, junto con Pos Indonesia, continúe coordinando con los gobiernos regionales (Pemda) a la hora de llevar a cabo la distribución de ayuda. Destacó la importancia de coordinarse con el Gobierno Regional para mantener el orden y evitar largas colas.

Mientras tanto, el director principal interino de Pos Indonesia, Haris, explicó que la distribución de BLT para el Bienestar Popular se lleva a cabo a través de tres patrones. En concreto, pagos en oficinas de correos, distribución comunitaria y servicios de entrega para personas mayores y enfermas.

«PT Pos Indonesia, gracias a Dios, recibió el mandato del estado para distribuir esta ayuda. Lo distribuimos de tres maneras. Pagado en la oficina de correos, en la comunidad y entregado a nuestros padres ancianos que están enfermos», explicó Haris.