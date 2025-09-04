Portugal: al menos 15 muertos, 18 heridos después de que Lisboa se descarrilan







Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas el miércoles por la noche (hora local) cuando un funicular histórico en Lisboa, el Elevador da Gloria, descarriló y se estrelló, informó el New York Times, citando Ministerio de Salud de Portugal. De los 18 heridos, cinco están en estado crítico. Según el New York Times, citando el Regimiento de Bomberos de Lisboa, el incidente ocurrió poco después de las 6 pm (hora local) cuando un cable se rompió, lo que provocó que el funicular perdiera el control y golpee en un edificio cercano.

El Elevador Da Gloria, un ferrocarril de cable centenario construido en 1885, es uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de Lisboa, que une Restauradores Square con el pintoresco vecindario Bairro Alto. Su sistema de dos autos sube empinadas colinas y sirve tanto a los lugareños como a los millones de turistas anuales de la ciudad. Cada tranvía puede contener hasta 42 pasajeros y es operado por Carris, operador de transporte público de Lisboa, según el New York Times.

En una declaración, Tiago AugustoEl jefe del Ministerio de Salud de Portugal, señaló que las víctimas incluían ciudadanos y extranjeros portugueses, aunque las nacionalidades aún no se habían confirmado. Ningún niño estaba entre los fallecidos, agregó. Según el New York Times, citando informes de noticias locales, ambos pasajeros a bordo del automóvil descarrilado y los peatones cercanos estaban entre las víctimas.

Aunque los lugareños rara vez usan el Elevador da Gloria, es un símbolo amado de Lisboa y una gran atracción turística, que ofrece viajes panorámicos a través de vecindarios históricos. A las 8:30 p.m. (hora local), todos los heridos habían sido transportados a hospitales locales. Seis individuos, incluido un niño y una persona con lesiones graves, fueron ingresados ​​en el Hospital Santa María. Otros nueve, cinco de ellos en estado crítico, fueron llevados al Hospital Sao Jose, dijeron las autoridades, según lo informado por el New York Times. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, publicó en las redes sociales, llamándolo un «momento trágico» para la ciudad.

«Lisboa está de luto. Este es un momento trágico para la ciudad. Los equipos de CML – Regimiento de Sappers de bomberos, protección civil y policía municipal, así como para el Bomberos voluntariosEl PSP y el INEM están en la escena brindando asistencia. Las víctimas han sido llevadas al hospital. Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, ayudar a los heridos y garantizar todo el apoyo necesario a las autoridades sobre el terreno «, afirmó en un puesto en X.

Además, declaró «tres días de duelo municipal» para las víctimas en el incidente. «El Ayuntamiento de Lisboa decreta tres días de duelo municipal para las víctimas del trágico accidente en el Gloria funicular. Extiendo mis más sinceras condolencias a todas las familias y amigos de las víctimas. Lisboa está de luto «, afirmó en otra publicación en X.

