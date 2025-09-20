Lisboa, Viva – Gobierno Portugal Oficialmente reconocerá Nación Palestina En la semana del 21 de septiembre, se anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores enfatizó que Portugal reconocerá al estado palestino, como lo afirma el ministro Paulo Rangel a principios de esta semana. La Declaración oficial de reconocimiento palestino tendrá lugar el domingo 21 de septiembre antes de la conferencia de alto nivel la próxima semana», dijo el ministerio, el viernes 19 de septiembre, 2025.

Anteriormente, el 25 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocería oficialmente al estado palestino en la sesión de la Asamblea General PBB en septiembre.

Además, del 28 al 30 de julio, se celebró una conferencia internacional de alto nivel sobre Palestina en Nueva York con Francia y Arabia Saudita como presidente conjunto.

Después de la conferencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores franceses emitió una declaración conjunta de ministros extranjeros de 15 países occidentales que pidieron el reconocimiento del estado palestino.

Hasta ahora, el estado palestino ha sido reconocido por 147 países, incluida Rusia. En 2024, Estados Unidos vetó la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas (ONU). En el mismo año, diez países han reconocido a Palestina, entre Otras Irlanda, Noruega, España y Armenia.

Rusia enfatizó que la resolución del conflicto de Israel-Palestino solo se puede lograr a través de las soluciones de dos estados aprobadas por las Naciones Unidas. Este esquema incluye la formación de un estado palestino en la frontera de 1967 con Jerusalén Este como la capital. (Hormiga)

