Porque la muerte de Yu es larga, hay vecinos extraños cada vez que pasamos por la casa de Ferdy Sambo

Yakarta, Viva – La causa de la muerte del actor chino Yu Menglong que finalmente se reveló para que los internautas sean curiosos. Las noticias sobre esto se dispararon inmediatamente en la fila más popular, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Leer también: Cronología completa de la muerte del actor chino Yu Menglong



Caucásicos alemanes que son vecinos Bote ferdy Afirmar ver la irregularidad cada vez que pasaba su casa no era menos vista. Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal del espectáculo, en la edición de la redondeo el viernes 12 de septiembre de 2025. ¡Vamos, ¡desplácese!

¡Reveló! La causa de la muerte del actor chino Yu es larga

Leer también: Vecinos, caucásicos alemanes admiten que hay algo extraño cada vez que pasa por la casa de Ferdy Sambo



El mundo del entretenimiento chino está afligido por la partida del famoso actor, Yu Menglong, quien murió a la edad de 37 años después de caer de una altura hoy, jueves 11 de septiembre de 2025 hora local.

Leer también: ¡Reveló! La causa de la muerte del actor chino Yu es larga



Esta triste noticia fue confirmada por su equipo de gestión a través de una declaración oficial en la plataforma de redes sociales de Weibo por la noche.

Leer más aquí.

Vecinos, caucásicos alemanes admiten que hay algo extraño cada vez que pasa por la casa de Ferdy Sambo

Un ciudadano extranjero (WNA) de Alemania que vive en el sur de Yakarta está en el centro de atención público después de compartir su experiencia de vivir en un funcionario de alto riesgo vecino en Indonesia. Una mujer llamada Jane, que estuvo activa en las redes sociales a través de la cuenta de @Janejalanjalan, afirmó haberse establecido en el área de Kemang durante los últimos 5 años.

Se sabe que Kemang es conocido como una de las áreas de élite de la ciudad capital. No solo habitado por expatriados y celebridades, esta área también es una residencia de varios funcionarios gubernamentales y altos oficiales de policía. Una de las casas en su vecindario es propiedad de Ferdy Sambo, el acusado en el caso de asesinato del brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat o Brigadier J.

Leer más aquí.

El perfil de Yu Menglong, un actor chino que murió, cayó del edificio

La triste noticia vino del mundo del entretenimiento chino. El actor y cantante Yu Menglong, o conocido familiarmente por el nombre de Alan Yu, murió el 11 de septiembre de 2025. La gerencia también ha publicado una declaración oficial que justifica esta triste noticia.

Según los informes, Yu estaba cayendo del edificio en Beijing. Este rumor apareció por primera vez cuando un paparazzi compartió subidas sobre la muerte del actor a pesar de que la publicación fue eliminada actualmente. La figura de Yu también hizo que el público sea curioso.

Leer más aquí.

Sulthon Kamil Perfil de Sweet Harum Vocalista que fue arrastrado por presuntos casos de acoso



Sulthon Kamil Vocalista Fragant Sweet

El nombre Sulthon Kamil era más conocido por su música con The Sweet Band. Pero ahora, el público en realidad destaca los supuestos casos de acoso que arrastraron su nombre. El tema se discutió por primera vez después de una serie de capturas de pantalla de conversación que supuestamente pertenecían a las redes sociales X (anteriormente Twitter).

La cuenta X @Tewasusaipesta se convirtió en una de las partes que subió la conversación. En la carga, Kamil fue acusado de comenzar su acción al dar una señal de la carga de posibles víctimas, hasta que finalmente condujo a la comunicación personal. Esta controversia rápidamente desencadenó una fuerte reacción del público. Entonces, ¿quién es Sulthon Kamil? La siguiente figura y perfil.

Leer más aquí.