Porque Cristiano Ronaldo no está, FIFA Takedown el cartel del Mundial 2026

Jacarta – La FIFA lanzó el primer cartel. Copa del Mundo 2026 mostrando los rostros de jugadores estrella de países que han confirmado su clasificación para la ronda final. El cartel muestra a 42 de los 48 países que han asegurado boletos a Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones.

Sin embargo, la presencia del cartel realmente causó revuelo en las redes sociales, luego de que los internautas se dieran cuenta de que la figura cristian ronaldo no aparece en la foto, aunque Portugal está ciertamente clasificado.

En el cartel viral inicial, la FIFA contaba con grandes estrellas como Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega) y Mohamed Salah (Egipto). Por Portugal, fue Bruno Fernandes quien emergió. La ausencia de Ronaldo inmediatamente generó dudas, considerando que es un ícono mundial, capitán de la selección portuguesa y uno de los jugadores más populares de la historia del fútbol.

Varios comentarios surgieron en las redes sociales, algunos cuestionando por qué la FIFA «ignoró» a una megaestrella con el estatus de uno de los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo y de las eliminatorias.

Varios internautas afirmaron que la FIFA parecía estar llevando a cabo una «desaparición simbólica», ya que Ronaldo era a menudo el rostro principal de los grandes campeonatos, incluidos el Mundial de 2018 y la Eurocopa de 2016.

De hecho, algunos dijeron que el cartel se sentía «incompleto» sin la presencia de la megaestrella. Posteriormente surgió la noticia de que la FIFA había retirado la primera versión del cartel y lo reemplazó con una nueva versión, sin mostrar los rostros de los jugadores, sólo siluetas de las escuadras de los países que avanzan al Mundial de 2026.

Surgieron especulaciones. Hay quienes sospechan que Ronaldo no fue incluido deliberadamente por su edad y la incertidumbre sobre su aparición. También hay quienes lo relacionan con las declaraciones de Ronaldo hace un tiempo, quien afirmó que el Mundial «ya no era su sueño».

Sin embargo, hasta ahora no ha habido una explicación oficial de la FIFA sobre si la ausencia de Ronaldo se debe a una elección artística, una estrategia de marketing o se debe a otros factores.

Ante la creciente presión pública y la atención de los medios, la FIFA finalmente eliminó el cartel visual del jugador estrella y lo reemplazó con un nuevo cartel con el tema «Todos los ojos están ahora puestos en el sorteo final». La última versión del cartel muestra las siluetas de los jugadores y el ambiente del estadio sin resaltar ninguna figura en particular. Esto se considera un paso seguro y neutral, que evita controversias sobre la representación de los jugadores.