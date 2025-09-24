Porque creo que la película muestra un maestro tranquilo

Si Andrea Bocelli Solo reclamó ser la voz operística más popular del mundo, esa sería la razón suficiente para un documental. Cualquier amante de la música real puede interesarse en lo que entra en el cuidado y la alimentación de uno de los instrumentos más valiosos del mundo. Luego está la intriga adicional de cómo Bocelli se abre paso por el mundo, como una persona sincera, constantemente sobre la marcha. ¿Descubriremos que tiene dos veces la camarilla habitual de manejadores de celebridades, para ayudarlo a llevarlo a su marca? ¿O navega por todos sus entornos con la misma garantía con la que tiene una etapa?

Estas preguntas y muchas más se responden de manera bastante satisfactoria en «Andrea Bocelli: porque creo». Los fanáticos se irán satisfechos al haber visto que el maestro está a la altura de lo que esperan de él: que Bocelli ha conquistado todo en su dominio, artístico o mundano, con una combinación de determinación completamente feroz y gentileza bien templada. Si tiene algún tipo de lado torturado, como lo hacen la mayoría de los artistas, no lo verá aquí, en un documental que tiene a Bocelli y su gerente/esposa, Veronica Bocelli, como productores ejecutivos y estrellas. Sin embargo, tomado al pie de la letra, Bocelli realmente no tiene que oscurecerse para ser interesante. Es como si sublimara todos los desafíos que enfrentó en sus primeros años en una confianza y calma que casi lo hacen sentir que está viviendo una vida encantada, incluso si tiene que ser más complicado de lo que podríamos saber. Todo para decir: la directora Cosima Spender puede no estar equivocada al sugerir que el cantante está disfrutando de un episodio muy extendido de buen karma.

El doctor captura a Andrea y Veronica en casa en su finca de país toscana, donde creció cuando era niño. (Si te gustan las laderas enrollables o la pornografía de comida italiana, esta puede ser la película para ti, toda la música clásica es a un lado. Uno está en los Estados Unidos en el Madison Square Garden. Otro está en Terme di Caracalla en Roma, el sitio de un concierto legendario de los tres tenores, que Bocelli ahora está decidido a retomar por la fuerza como, bueno, el único tenor. Finalmente, visitamos su concierto anual en un anfiteatro que había construido con la idea de que la gente vendría a él, un lugar en su ciudad natal llamado Terme di Caracalla. (La película no nos dice que este concierto es la única vez que este hermoso lugar está abierto todo el año, y está oscuro las otras 364 noches; tal vez eso se consideró un detalle que suena demasiado hubrístico, aunque en realidad es genial).

Spender hace un trabajo experto en cortar y venir entre la preparación de conciertos moderna y el material biograpical del que los fanáticos menos hardcore seguirán curiosos. Algunas de las primeras escenas establecen cuán independientemente es capaz de manejar tareas que la mayoría de nosotros no adivinaría, como ensillar a un caballo (aunque tiene una mano estable, verifique su trabajo) e ir a un paseo en solitario, asegurándonos que en una larga vida como jinete, solo se ha perdido una vez. Él y su esposa también andan en bicicleta por las calles de la ciudad, su mano sobre su hombro. «Cuando tuve la oportunidad de conocer a otras personas con discapacidad visual, me di cuenta de que era Batman», dice Veronica. Entonces, él es Bruce Wayne y Caruso. La historia de fondo allí es que tenía más de una docena de operaciones en sus ojos llenos de glaucoma cuando era niño antes de que todo se oscureciera a los 12. Sin embargo, ese nivel de trauma potencial tenía pocas posibilidades contra las fuerzas más grandes de la ópera, su gran amor infantil. Aparentemente era tan útil con una aguja de plato giratorio, ya que está buscando LP de posibles adiciones a sus listas de canciones ahora.

Bocelli no llegó a la fama hasta después de que tenía 30 años, se señala que a través de un par de dulces flukes, como se le pidió que se pidiera para completar Pavarotti en una gira, el compañero artista italiano Zucchero Fornaciari estaba haciendo de un proyecto híbrido pop-clásico. Unos años más tarde, fue tan grande en Estados Unidos como en Europa, y ha pasado el último cuarto de siglo como el rey del crossover, incluso mientras seguía haciendo la mayor parte de su canto en italiano. (Su diálogo en la película está subtitulado en inglés). ¿Todo ha estado soleado desde entonces? Parece que, aunque Spender nos da un breve material de archivo de una primera esposa (sin mencionar más lo que sucedió allí), y luego un primer gerente, que aparentemente fue empujado a la salida de Veronica, una vez que ella subió a bordo y los principales «malentendidos» condujeron a «una ruptura limpia» (también cayó de una discusión más detallada). Tal vez estos dos blips no soportaron mucho más tiempo de ejecución, pero un espectador puede desear no pasar por alto tan fácilmente, aunque solo sea porque, como película, la historia podría tener una sensación de adversarialismo de lo que tiene.

Pero, ¿hay grandes placeres al ver a Bocelli vivir a lo que se refiere repetidamente como «un cuento de hadas», y al ver a sus fanáticos intoxicarse del polvo? Ciertamente, y, por supuesto, «porque creo» es tan encantador de escuchar como lo es. Se siente gratificante ver a Bocelli pasar de un niño barbudo y de cabello peludo en sus 30 años a un estadista mayor de cabello plateado en sus 60 años, como si tuviera su mediana edad para crecer realmente en su verdadero yo de Omar Sharif (para citar una comparación que hace su presidente que el presidente hace). La falta de barba ahora hace que parezca que hay algún tipo de manipulación de IA cuando cae la mandíbula. Posiblemente nadie haya abierto la boca muy ancha en la pantalla desde que Donald Sutherland al final de «Invasion of the Body Snatchers». Lo que sale es un poco aterrador, para el oído no preparado y con condición pop, pero es un triunfo de habilidad, acondicionamiento, naturaleza y días de práctica de seis horas que hace que toda su carrera se sienta como un final feliz. Su rebaño tendrá un zumbido agradable, incluso si no lo ven en un cine que sirve vino tinto … aunque aún deberían buscar uno, para obtener el mejor efecto.