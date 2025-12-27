Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana anunció oficialmente su implementación sanciones firme contra 20 empresas de defensa y 10 altos ejecutivos de origen Estados Unidos de América. Esta medida fue tomada como respuesta de Beijing a la decisión de Washington de reanudar las ventas de armas a gran escala a la región. Taiwán.

En su declaración oficial del viernes 26 de diciembre de 2025, Beijing enfatizó que las acciones de Estados Unidos constituían una grave violación del principio de uno Porcelana y tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses.

Estas ventas de armas se consideran una forma de injerencia en los asuntos internos y una amenaza a la soberanía y la integridad territorial de China.

«De conformidad con los artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 15 de la Ley de la República Popular China para contrarrestar las sanciones extranjeras, China decide por la presente tomar contramedidas contra empresas y altos ejecutivos relacionados con el ejército estadounidense», escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en su declaración oficial citada el sábado 27 de diciembre de 2025.

Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian

El 17 de diciembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos dijo que había aprobado la posible venta de armas y equipos relacionados por valor de más de 11 mil millones de dólares, en medio de una creciente presión militar de China sobre Taiwán.

El paquete estadounidense incluye ocho sistemas de armas, incluidos los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y misiles antitanque Javelin, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), que ha notificado el plan al Congreso tras la decisión del Departamento de Estado estadounidense.

Además de 82 unidades HIMARS y más de 1.000 misiles Javelin, el paquete también incluye 60 sistemas de obús autopropulsados ​​y equipos relacionados con un valor de más de 4.000 millones de dólares estadounidenses (66,9 billones de rupias).

«Hacemos hincapié una vez más en que la cuestión de Taiwán es el principal interés de China y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones chino-estadounidenses», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en un comunicado de prensa.

Lin Jian enfatizó que cualquiera que intente cruzar la línea y llevar a cabo provocaciones con respecto a la cuestión de Taiwán enfrentará una respuesta firme de China.

«Cualquier empresa o individuo involucrado en la venta de armas a Taiwán pagará el precio de tales errores. Ningún país o potencia debe subestimar la determinación, el deseo y la capacidad del gobierno y el pueblo chinos para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial», subrayó Lin Jian.