¿Por qué Warner Bros. compra Netflix?

¿Por qué netflix quiero comprar Warner Bros.? En una era de fusiones y grandes acuerdos, una época en la que el contenido es el rey, una pregunta como esa podría parecer más que ingenua. Como una versión nueva y enormemente mejorada de sí mismo, Netflix absorberá una montaña de contenido creativo que tiene un alcance casi mitológico: desde las películas de Clint Eastwood hasta el imperio de DC, pasando por “El Mago de Oz” y el legendario catálogo de HBO. Simplemente como una oportunidad para ampliar lo que Netflix ofrece a sus suscriptores de streaming, el acuerdo para comprar Warner Bros. parece una especie de bonanza definitiva. La venta aún necesita obtener la aprobación regulatoria y, de hecho, existe la posibilidad de que eso no suceda, pero tomado como un acto comercial nervioso del capitalismo tardío, el acuerdo no necesita defensa. La conclusión es clara.

Pero una pregunta más importante permanece en el aire: si Warner Bros. Discovery es, en el fondo, un estudio de cine, ¿qué significa? significar ¿Para que un servicio de streaming compre un estudio de cine? La adquisición de MGM por parte de Amazon no es un paradigma instructivo; cuando eso sucedió, MGM ya no era una fuerza en la producción de películas; era esencialmente un catálogo atrasado (principalmente las películas de James Bond y también la franquicia “Rocky”), por lo que había una lógica esencial en esa fusión.

Warner Bros., sin embargo, sigue siendo un estudio cinematográfico potente. Es una de las únicas compañías que mantiene vivas las películas tal como las conocemos; sólo este año, el lanzamiento de alto perfil de películas populares y creativamente atrevidas como “Sinners”, “Weapons” y “One Battle After Another”, junto con películas de palomitas de maíz tan poderosamente comerciales como “The Conjuring: Last Rites”, demuestra que Warner Bros. es una compañía que está ayudando a sostener no sólo el negocio del cine sino también el sueño de películas: el ideal de entretenimiento más grande que la vida real experimentado por el público en las salas de cine como una forma de arte popular vital y esencial. Algunas personas piensan que las películas siguen el mismo camino que el coche de caballos. Una empresa como Warner Bros. ha sido la prueba tangible de que no lo son.

Ted SarandosEl codirector ejecutivo de Netflix, tiene una agenda diferente. el ha sido descarado de declarar que la era del cine visto en salas de cine es un concepto anticuado. Esto es lo que él cree, lo cual está bien. Creo que un punto más crucial es que esto es lo que él quiere.

La estrategia comercial de Netflix no se trata simplemente de ser la empresa de streaming más exitosa. Se trata de cambiar la forma en que la gente ve películas; se trata de reemplazando lo que antes llamábamos ir al cine con streaming. (Aún podrías llamarlo ir al cine, solo que ahora simplemente estás yendo a tu sala de estar). De ninguna manera demoniza a Sarandos (probablemente lo tomaría como un cumplido) decir que hay un aspecto de dominación mundial en la gran estrategia de Netflix. La visión de Sarandos es tener todo el planeta conectado, con todos viendo películas y programas en casa. Hay una escuela de pensamiento que ve esto como un avance, un paso adelante en la civilización. «Recuerda los días en que teníamos que ir AFUERA a una sala de cine? ¡Qué gracioso! Ahora puedes mostrar una película, ¡sin avances! – con el clic de un control remoto”.

Pero pregúntele a cualquiera a quien le guste salir a ver una película y verla en la pantalla grande con una audiencia repleta si la visión de Netflix de las cosas es realmente un avance. En cierto modo lo es… pero en muchos sentidos no lo es en absoluto. ¿Ver una competencia deportiva en casa es un “avance” respecto a estar allí en una arena o estadio? ¿Pedir comida a domicilio es un “avance” respecto a salir a un restaurante? La visión de Sarandos de que el futuro es ahora y lo estás haciendo todo en casa es a la vez una inevitabilidad tecnológica y, llevada a su extremo literal, una forma enclaustrada de atrofia cultural.

Pero Sarandos es un magnate astuto. Para facilitar su agenda, ha creado una especie de cortina de humo a su alrededor de “amor por las películas de la vieja escuela”. Se describe a sí mismo como un cinéfilo. Ha comprado y renovado varias salas de cine antiguas y legendarias (el egipcio en Los Ángeles, el París en Nueva York) y las utiliza como cartelera boutique para su marca. «¡Mira, a Netflix todavía le encantan las películas!»

Y de vez en cuando, una película de Netflix incluso llega a proyectarse en una sala de cine, aunque no por mucho tiempo y no en muchas salas. (Por lo general, se pueden contar con las dos manos.) Una de mis bromas cínicas de larga data es que debido a que las salas de cine donde Netflix programa sus películas de premios de fin de año (desde “The Irishman” hasta “Roma”, pasando por “The Power of the Dog” y “A House of Dynamite” de este año) están casi todas en Nueva York y Los Ángeles, donde vive la mayoría de los periodistas de entretenimiento, los periodistas tienen una visión sesgada de cuán marginales son los estrenos. Se está presentando en un teatro cerca. a ellosentonces el lanzamiento parece viable. Sarandos hizo un trato especial con Greta Gerwig, cuya próxima “Narnia” se proyectará en cines IMAX durante dos semanas antes de exhibirse en Netflix. Sin embargo, incluso Gerwig tuvo que esforzarse mucho para lograrlo. Se podían sentir los dientes apretados con los que Sarandos aceptó ese trato.

Una vez que sea dueño de Warner Bros., ¿seguirá Sarandos usando el estudio para hacer películas que disfruten de poderosas presentaciones en los cines como lo hicieron “Sinners” y “Weapons” y “One Battle After Another”? En la declaración que hizo hoy a los inversionistas y a los medios, Sarandos dijo: «Yo diría que ahora mismo deben contar con que todo lo que está planeado para llegar al cine a través de Warner Bros. continuará llegando a los cines a través de Warner Bros». Y añadió: «Pero nuestro objetivo principal es ofrecer películas de estreno a nuestros miembros, porque eso es lo que están buscando». No es exactamente una declaración contundente de lealtad a la religión del cine.

Y dado el historial de Sarandos, no hay razón para creer que de repente cambiará de puesto. Una carta enviada al Congreso por un grupo de productores anónimos de Hollywood, que expresaron «graves preocupaciones» sobre la compra de Netflix a Warner Bros., decía: «No tienen ningún incentivo para apoyar la exhibición teatral, y tienen todos los incentivos para eliminarla». Sin embargo, si eso sucede, no tengo dudas de que Sarandos será lo suficientemente inteligente como para hacerlo gradualmente. Las películas de Warner Bros. probablemente se estrenarán de forma “normal”… por un tiempo. Quizás uno o dos años. ¿Pero dentro de cinco años? Hay buenas razones para creer que para entonces, una “película de Warner Bros.”, incluso un espectáculo de cómics de DC, sería un estreno solo por streaming, o tal vez un estreno de dos semanas en los cines. ¿Nosotros? saber ¿Esto es verdad? No, pero los indicadores son algo abrumadores. Y dado todo eso, ¿por qué Sarandos necesitaría un estudio de cine para agregarlo a su universo de transmisión? Si realmente quiere hacer “Sinners”, podría hacerlo hoy.

Todo lo cual me lleva de nuevo a la pregunta de por qué Netflix está comprando Warner Bros. Sí, el nuevo Netflix estará sobre una increíble montaña de contenido nuevo. Pero, ¿continuará la empresa con el legado de ese contenido, colaborando con cineastas audaces, brindándoles los recursos para soñar en grande y exhibiendo sus visiones de la manera más amplia posible? ¿O todo eso se desvanecerá gradualmente? Por mucho que uno quiera darle una oportunidad a la nueva compañía, en este momento es difícil resistir la sospecha de que la razón principal por la que Netflix está comprando Warner Bros. es para eliminar la competencia.