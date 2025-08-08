Por qué Travis Kelce, Taylor Swift se perdió el funeral de la GF de Ed Kelce

Ha sido una semana difícil para Ed Kelce, padre de Jefes de Kansas City ala cerrada Travis Kelce.

La pareja y novia de toda la vida de Ed, Maureen Maguiremurió a los 74 años el 1 de agosto. Maureen’s obituario incluyó una sección especial que reflexiona sobre su relación con Ed.

«También creció un amor inesperado por el fútbol más tarde en la vida, compartiendo muchas risas y aventuras con su amada amiga Ed Kelce y su leal perro Butch», decía el obituario. «Juntos, viajaron a menudo y asistieron a juegos de fútbol y conciertos, y aprovecharon cada oportunidad para disfrutar de la vida al máximo».

En muchas fotos que aparecen en la página de Facebook de Maureen, está sacudiendo la camiseta No. 87 de Kelce junto a Ed.

Una fuente dijo Gente El 4 de agosto, «Maureen no era solo su compañera, ella era su persona. Eran un equipo. Compartieron todo … juegos, conciertos, viajes, perros, cenas con familia. Siente un enorme vacío».

En una entrevista con Los Angeles Times En febrero de 2024, ambos brotaron por pasar tiempo con la novia de Kelce, Taylor Swift.

Mientras Swift posó para fotos con Ed, «Hola», dijo Maguire, fingiendo estar celoso, «Ese es mi novio». El comentario hizo reír a la estrella del pop.

Travis Kelce y Taylor Swift no asistieron al funeral de Maureen el jueves

En fotos obtenidas por Página seis Desde el funeral de Maureen en la Iglesia Católica St. John Vianney en Gladwyne, Pensilvania, el jueves 7 de agosto, Kelce y Swift estaban notablemente ausentes.

El 10 veces hermano mayor del Pro Bowler, Jason Kelce, y su esposa, Kylie Kelce, asistieron al funeral. El analista de ESPN y el podcast «Not Gonna Lie» son el anfitrión de Live cerca en los suburbios de Filadelfia.

Jason y Kylie Kelce fueron vistos en el funeral del antiguo socio de Ed Kelce, Maureen Maguire, quien falleció la semana pasada. Travis y Taylor Swift parecían no estar presentes. pic.twitter.com/2hfbhbddnj – tmspn.com (@SportsGossip) 7 de agosto de 2025

Ed actuó como portero con otros seis hombres durante el servicio. Page Six informó: «Taylor Swift y Travis Kelce no pudieron asistir debido al campamento de entrenamiento de Kansas City Chiefs en Missouri, donde el ala cerrada fue representada el mismo día».

Kelce asistió al día 14 de práctica obligatoria el jueves, la última práctica del equipo antes de su apertura de pretemporada contra el Cardenales de Arizona el sábado 9 de agosto.

La difunta novia de Ed Kelce tuvo que pasar un tiempo de calidad con Travis Kelce y Taylor Swift antes de su muerte

El padre de Travis y Jason Kelce, Ed, compartió esta foto en Facebook de él y su difunta novia, Maureen Maguire, con Taylor Swift. Maguire tristemente falleció a la edad de 74 años la semana pasada. 💔🙏 pic.twitter.com/aj4s3ojuda – tmspn.com (@SportsGossip) 4 de agosto de 2025

Cuando llegaron las condolencias para Papa Kelce, reflexionó en los momentos más felices con su difunta novia que presentó a Swift. En una nueva imagen que compartió en la página del obituario, el 14 veces ganador del Grammy está sosteniendo lo que parece ser una tarjeta casera y un brazalete de amistad. Los tres están adornados en equipo de Chiefs.

Ed acredita a Maureen por darle un aviso sobre quién fue Swift antes de conocerla por primera vez. Durante una aparición en Audacy es 92.3 el ventilador En Cleveland, el padre de la estrella de los Chiefs admitió que no podía recordar el nombre del cantante.

«Cuando Travis tiene muchos amigos que vienen a la ciudad para ir al juego, todos se encuentran en su casa, aunque él no está allí … tienen un servicio de transporte que viene y recoge a todos y los lleva al juego», dijo Ed, mientras señaló que es imposible recordar a todos los que estuvieron allí ese día.

«Y Taylor entra, entra con un guardia de seguridad y la miro … y tuve a mi novia conmigo y le menciono a Maureen: ‘Oh, Dios mío, conozco a este niño pero no sé cómo se llama’. Dios, ya sabes, como un verdadero idiota «.

Maureen bromeó: «¿No la conoces? Esto es Taylor Swift, idiota».

A Maureen le sobreviven dos hermanos, tres hijos, seis nietos.