Por qué Slash quería revivir la película Wild ‘de los 80

Barra oblicua es mejor conocido por su trabajo diario como el legendario guitarrista de Guns N ‘Roses, pero también es un gran fanático de las películas de terror. Si bien ha tenido algunos pequeños roles de actuación a lo largo de los años, se sumergió más profundamente en la industria en 2023 con el lanzamiento de su propio banner de película de terror, Berserkergang. El último proyecto de la etiqueta, un reinicio de la epopeya de la espada y la brujería de 1983 «Estatino de la muerte«, Escrito y dirigido por Steven Kostanski, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Locarno el 15 de agosto. Slash tiene un crédito de productor ejecutivo en la película, y a diferencia de algunos títulos de tocadores, estaba profundamente comprometido con los detalles de la película de Film.

Slash habló con Variedad sobre por qué le encanta el «Deathstalker» original, cómo hacer películas es como grabar álbumes y el valioso consejo sobre la creatividad que recibió de Keith Richards.

¿Cuál fue tu primera experiencia con «Deathstalker»?

Estaba trabajando en Tower Video en Sunset en Hollywood en 1983. Teníamos «Deathstalker». Ni siquiera estoy seguro de que fuera un alquiler de video. Había dos de ellos, y solía ponerlos en los monitores en el trabajo. Solía pensar que eran geniales porque había tantas películas de género de ese tipo en ese momento, y todos se tomaron muy en serio. Da miedo si tomas «Dungeons and Dragons» y espada y brujería también En serio porque es lo que es, ¿verdad? «Deathstalker» tenía un cierto tipo de encanto. Era muy bajo presupuesto, tenía un gran sentido del humor y era mucho más divertido que, digamos, «Conan el bárbaro».

Avance rápido todos estos años después, y mis socios y yo obtuvimos este guión para «Deathstalker» como un reinicio. No es una secuela, no una nueva versión, sino un reinicio de la IP, y el guión fue jodidamente genial. Capturó todo sobre «Deathstalker» que lo convirtió en una película divertida. Tenía un gran sentido del humor. El diálogo no fue aturdido y estúpidas cosas de cómics. En realidad, tuvo un diálogo divertido y toda la violencia, la acción, los monstruos y todo. Todo estaba ahí. Pensé: «Si hacemos esto y podemos representar visualmente esto como lo ha hecho el guión, sería genial». Entonces decidimos perseguirlo.

¿Cuándo te diste cuenta de que tú y Steven Kostanski estaban en la misma página sobre revivir «Deathstalker»?

Encontrar el director adecuado para esto fue un poco desalentador porque tenía que ser alguien que lo apreciaba por las mismas razones por las que lo apreciamos. Pero el nombre de Steve apareció y soy un gran admirador porque «The Void» fue esta película que escribió un amigo de un amigo. De hecho, salí con este tipo una noche cuando estaba de gira hace años y años, y él acababa de hacer «el vacío», y aún no lo había visto, pero hablamos de eso. Entonces finalmente lo vi y pensé: «Dios mío, ese tipo es una estrella de rock». Así es como me familiaricé con Steve. En pocas palabras, apareció el nombre de Steve y estaba realmente emocionado por eso. Mis compañeros hablaron con él y le dijeron que estaba interesado, así que hicimos una gran llamada de zoom y nos metimos con él y que estaba realmente entusiasmado con eso y tuvo una pasión por ello, lo cual era un elemento realmente importante y crucial. Tenía todas estas grandes ideas de cómo queríamos hacerlo.

No teníamos un gran presupuesto para esto y él quería hacer todo lo práctico, del cual soy un gran defensor. No quería algo empapado en CGI, por lo que realmente era emocionante. Entonces subió a bordo, y luego encontramos a Daniel Bernhardt, quien es la única persona en la que puedo pensar que podría jugar a Deathstalker. Estaba en el camino cuando comenzó la producción, y me estaban enviando diarios, y se veían increíbles. Estaba realmente sorprendido. Luego volé a algún lugar de Ontario para un día de producción. Fue genial.

Una de las mejores cosas de ser productor es que puedo involucrarme en la música. Queríamos hacer una nueva versión del tema «Deathstalker», y soy un buen amigo de Bear McCreary, así que lo llamé y resulta que es un gran fanático de «Deathstalker» y fanático de Chuck Cirino, el compositor original de la canción original. Entonces pensamos: «Realicemos la canción: obtendremos una banda en vivo y lo haremos así». Así que fuimos a un estudio, Bear y yo y algunos músicos y Chuck. E hicimos una gran versión de la canción principal original. Fue solo una maravilla. Así se unió todo.

El póster de 1983 de «Deathstalker»

¿Cómo ha cambiado su relación con la película ahora que ha aumentado sus deberes de producción?

Es muy parecido a la música. Keith Richards dijo una vez: «Una vez que realmente recoges un instrumento y comienzas a tocar, pierdes el derecho de escuchar música como todos los demás». Eso es lo mismo con las películas. Siempre he sido un gran admirador de las películas desde que tengo memoria. Pero tan pronto como me metí en la producción, miré todo un poco diferente. Empiezas a diseccionar cosas, lo cual es genial, excepto que puedes ser un crítico realmente duro. Pero creo que esa es probablemente lo clave que cambia cuando te involucras en hacer películas y verlas, en lugar de cuando solo estabas viendo películas para verlas.

¿Qué es lo que siente cuando miras un álbum o una película con la que acabas de completar con la que estás contento?

Es la única motivación. Te metes en algo como esto, y realmente se trata de armar todos los componentes para hacer algo con lo que esté satisfecho. La música es lo mismo. Está reuniendo todos estos diferentes componentes para hacer el producto final. No siempre sucede. Hay una ética de trabajo que entra en eso. Hay una cierta cantidad de habilidad, y una cierta cantidad de suerte y todas estas cosas diferentes que juegan en ella, pero es orgásmico tener algo con lo que estés contento al final del día. Es lo que te mantiene haciéndolo.

Dado que creciste obteniendo tanta experiencia en bandas de rock, ¿traes algunas de esas lecciones sobre la colaboración y la paciencia a los sets de películas?

Creo que tiene mucho que ver con cómo trabajas con la gente. Estás trabajando con personas que tienen un oficio diferente, pero es una colaboración en gran medida. Mucha paciencia y ciertos sacrificios y cosas suceden cuando trabajas con un grupo de personas para llegar a la misma conclusión. Creo que mi experiencia hasta ahora realmente me ha ayudado a trabajar con más personas en el mundo del cine, porque obviamente hay tres veces más personas en una producción en comparación con la grabación con una banda.

El póster «Deathstalker» para la nueva versión

Eres un conocido amante del terror. ¿Cuáles son los tipos de guiones que te entusiasma como productor?

Hay un libro que acabo de leer llamado «Demon Copperhead». Es solo una gran historia. No tiene nada que ver con el horror en absoluto. Es una historia de niño, una especie de narración moderna de «David Copperfield». Eso es algo que me encantaría hacer, y estoy buscando ver qué opciones se han tomado, etc. Así que hay cosas diferentes que me gustan, dependiendo de lo que sea. No necesariamente tiene que ser horror. Utilizo el término «horror» porque la gente está familiarizada con él. Crecí con ese término. Pero es una descripción muy limitada de lo que me gusta.

Me encanta la historia y los personajes, diferentes tipos de cosas aterradoras: horror, thrillers psicológicos, ciencia ficción aterradora. Amo esas cosas. Pero también me encantan los jodidos Westerns, las películas de policías, las historias de detectives, los dramas de la sala del tribunal, muchos tipos diferentes de cosas. Crecí en grandes comedias, pero tengo que decir que las comedias son probablemente la cosa menos interesante para mí en estos días. Creo que todo el género de comedia ha sido muy diluido porque es solo un signo de los tiempos, los problemas que tenemos. Pero amo cualquier cosa siempre que sea bueno.

¿Podría verse tomando otros roles detrás de la cámara, como dirigir una película o escribir un guión?

En este momento, solo soy un productor, que ha sido un completo trabajo de amor. He estado haciendo esto durante 13 años, y tengo tres películas en mi haber. Las cosas se están recuperando, y ahora tengo muchas otras cosas en desarrollo con estos productores con los que estoy trabajando en «Deathstalker». Ahí es realmente donde está mi timonera. La idea de sentarse y escribir un guión es algo que tal vez podría suceder, pero no está en mi futuro inmediato. No quiero ser director. Creo que para ser director, tienes que pasar tantas horas como tengo que poner en la guitarra en este momento. Simplemente no quiero decir: «Oye, ahora voy a ser el director». Creo que es un trabajo demasiado delicado y artístico para poder hacer. Pero produciendo, me gusta, porque tienes una idea, ya sea un concepto o guión que necesita desarrollar, sea lo que sea, pero tienes una idea, y luego pones todos los elementos y componentes para desarrollar eso en algo que funciona. Eso es algo que realmente me habla. Está en mi timonera.

Para terminar, una pregunta musical: ¿Hay algún álbumes recientes que creas que realmente pateó el culo?

El último récord de Metallica [“72 Seasons”]. Pensé que era un registro brillante, y estaba realmente impresionado con todo al respecto. También me gustó el último disco de miel sucio [“Can’t Find the Brakes”]. Fue realmente bueno. Estoy seguro de que hay más, pero esas son las primeras cosas que vienen a la mente.