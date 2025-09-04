





El Asociación de Cricket de Mumbai (MCA) ha honrado a cuatro de sus capitanes de la era anterior: Sunil Gavaskar (caja y estatua), Sachin Tendulkar (estatua), Dilip Vengsarkar (Stand) y Ajit Wadekar (Stand). Se habla de que una estatua de Vengsarkar también se instalará pronto en las instalaciones. Probablemente se pasa por alto que Vengsarkar fue el segundo jugador de Mumbai después de Gavaskar en jugar 100 pruebas (en Mumbai en 1988) antes de que Tendulkar lograra la hazaña en el Oval en 2002.

También se ha recordado a los administradores actuales que no olviden a los gustos de Dilip Sardesai, Ashok Mankad y Eknath Solkar, quienes sirvieron a la MCA con distinción. Sardesai fue parte de 13 (1960-61 a 1972-73) de esas 15 temporadas consecutivas del Trofeo Ranji triunfante.

Ashok Mankad, aparte de llevar a Mumbai a Trofeo Ranji Glory en 1974-75 y 1975-76, asesoró a una legión de jugadores, mientras que Solkar incansable capitaneó el Mumbai ganador del Trofeo Ranji de 1980-81 con cinco clientes habituales (Gavaskar, Karsan Ghavri, Vengsarkar, Sandeep Patil y Ravi Shastri) en India en Newseland. Sin diluir la necesidad de honrar a los tardíos y merecedores Sardesai, Mankad y Solkar, me gustaría presentar un caso para Shastri.

Aquí hay un jugador de cricket que es el artista del estadio Wankhede por excelencia. Pero antes de pensar en los heroicos Wankhede de Shastri, permítanme compartir una historia sobre el tipo de confianza que tenía cuando se trataba de sus aspiraciones de la India. A principios de 1980, un grupo de jóvenes jugadores de cricket se dirigió al puesto norte del estadio Wankhede. La prueba de Jubileo de Oro de India vs Inglaterra BCCI estaba en marcha y una de ellas dijo que la próxima vez que India juegue en el estadio Wankhede, estará en la superficie de juego. Ese jugador era Shastri; En 21 meses, jugando la prueba de apertura de la serie 1981-82 contra Inglaterra. No solo eso, fue ascendido al número 6 después de batear en el número 10 las entradas anteriores. Anotó un impresionante 33 de 134 bolas. Solo tenía el wicket de Graham Dilley para mostrar en las entradas individuales que fue llamado a Bowl, pero junto con Dilip Doshi, ayudó a calmar a los ingleses.

Las entradas de Shastri fue interrumpido por el hombre que despidió. Su capitán Gavaskar indicó que no era la pierna más justa antes de las decisiones. «Shastri jugó un muy buen cricket y llevó el marcador. Muchos pensaron que la pelota [from Dilley] habría bajado por el lado de la pierna, pero los árbitros son los mejores jueces y tenemos que aceptar su decisión ”, escribió Gavaskar en la revista Sportsworld. Fue durante esta prueba que el difunto periodista con sede en Mumbai Pradeep Vijayakar instó a Gavaskar a empujar a Shastri a la orden, como lo reveló la Legend Batting durante su 75th Birthday Boder-Birthday Bodycast con ME.

La próxima prueba de Shastri en Wankhede también fue memorable para él, gracias a los golpes de 77 y 38 en el No. 5 y el No. 4 respectivamente contra las poderosas Indias Occidentales.

Al año siguiente, Shastri figuró en el primero de los dos triunfos consecutivos del Trofeo Ranji para Bombay sobre Delhi. El 1983-84 fue el menos agitado. En 1984-85, armado con el campeón de los campeones Honor logrado en el B&H World Championship of Cricket en Australia, Shastri lanzó a Mumbai a la victoria a pesar de que Delhi dominó una buena parte de la final del 1 al 6 de abril de 1985. Shastri tiene un puntaje superior con 76 después de los medios siglos de Gavaskar, Lalchand Rajput y Patil para ayudar a Bombay a declarar en 364-7 para establecer a Delhi un objetivo de 300 carreras en 379 minutos y 20 overs obligatorios.

Chetan Chauhan volvió a agrietarse, poniendo 95 para el primer wicket con Manoj Prabhakar. Shastri los consiguió a ambos y seis más para que Bombay ganara por 90 carreras para levantar el Trofeo Ranji por 30ª vez en el año del Jubileo de Oro del Campeonato Nacional.

Con límite un excelente 1984-85 para Shastri, pero qué momento tan maravilloso tuvo cuando puso un pie en el Estadio Wankhede durante toda la temporada. En noviembre de 1984, había tallado 142 contra los ingleses para su primer siglo de prueba en el suelo indio para la victoria solitaria de la serie de la India. Shastri rompió 17 cuatro y un seis en su golpe. ¿Cómo se puede referirse a un máximo de Shastri y no reflexionar sobre lo que iba a suceder poco más de un mes después en Wankhede? El 8 de enero de 1985, clubó seis seises en un nuevo de Tilak Raj de Baroda, una hazaña que lo puso en el mismo pedestal que Garfield Sobers. La leyenda de las Indias Occidentales se desempeñó de manera similar y sin precedentes en el cricket de primera clase en un juego de campeonato del condado de 1968 para Nottinghamshire versus Glamorgan en Swansea.

En 1986, Shastri se unió a sus compañeros bateadores de Mumbai Gavaskar y Vengsarkar como el tercer siglo en la primera entrada de la India, un total de 517-5 declarado en la prueba de sorteo contra los australianos de Allan Border. Sería miope pedir que algo se lleva el nombre de Shastri en Wankhede solo por sus exploits integrales. Hay otros factores. Como liderazgo. En 1993-94, Shastri, en ausencia del capitán regular Sachin Tendulkar (en el deber de la India) galvanizó a un joven equipo de Bombay en una fuerza formidable en la etapa de eliminación para ganar el Trofeo Ranji después de ocho temporadas (1985-86 a 1992-93). El equipo pasó a ser un equipo de demolición. La victoria sobre Bengala en la final en Wankhede fue precedida por triunfos fuera de Haryana, Karnataka y Maharashtra.

La profunda conexión de Shastri con el Wankhede continúa. Tengo la sensación de que el jugador de cricket convertido en commentator obtiene una oleada adicional de adrenalina cuando llama a los juegos en Wankhede. Shastri no tiene que expresar la necesidad de que sea honrado en su casa. Los libros de registro hablan mucho de un destinatario merecedor.

