¿Por qué Senna Agus es el objetivo de muchos equipos de MotoGP? Esta es la razón

VIVA – Temas interesantes centrales para Paddock Motogp: número corredor Moto2, Senna agio (20 años, Australia), se dice que está en la lista objetivo de equipos de MotoGP. Aunque bastante sorprendente, este interés surge después de su impresionante desempeño estación Esto se llama puede abrir oportunidades promocionales más rápido que las estimaciones.

Leer también: Este corredor de Moto3 principiante tiene un campeón mental al estilo de Marc Márquez



1. De Moto2 a MotoGP: ¿Qué hace que Agius se destaque?

Leer también: Elevar a las Naciones Unidas en un 250 por ciento y desafiar a los residentes de la manifestación, esta es la cifra del regente de Pati Sudewo



Agius obtuvo la victoria inaugural en Moto2 en el GP de Silverstone 2025, un logro significativo para los corredores que todavía estaban en la cuarta temporada en la clase media. Este momento y su aparición en general lo hicieron el centro de atención, incluso de los medios como Pit Talk Podcast que decía que podría estar en la «lista de compras» del equipo de MotoGP para la temporada 2027.

2. Rumores y respuestas del círculo de MotoGP

Leer también: Target Jorge Martin Racer está listo para llevar a Aprilia al podio al final de la temporada 2025 MotoGP



El reportero de Jack Apleyard MotoGP admitió haber escuchado rumores sobre los intereses de los equipos de MotoGP hacia Agius. Aunque la transferencia a la clase más alta en 2026 se considera «poco realista», se dice que la posibilidad de una promoción de clase en 2027 es muy abierta, especialmente si el rendimiento sigue siendo estable.

3. La posición del mercado de Racer Moto2 a MotoGP 2027

Como algunos de los asientos de MotoGP aún no están llenos, los rumores introducen a Agius para ser parte de las olas de los posibles corredores de Moto2 como Diogo Moreira, Manuel González y David Alonso, quienes también se dice que son observados por grandes equipos. Aunque no se incluye en la lista favorita principal, Agius apareció como un comodín que debería tenerse en cuenta especialmente gracias a su victoria y su enfoque de carreras medible.

4. Perfil

Citado por Viva Automotive de Crash, miércoles 13 de agosto de 2025, Senna Agius es una joven correra australiana que brilla en el Campeonato Mundial Moto2. Fue campeón europeo de Moto2 en 2023 y ahora está buscando el éxito en la escena global con el equipo GP intacto de Liqui Moly Dynavolt.

Rastros de logro en el mundo de las carreras

2022: ingresando al Campeonato Europeo de Moto2 con promutación. Gana dos victorias, seis podios y termina como clasificadores.

2023: Únete al equipo Junior de GP intacto de Liqui Moly Husqvarna. El dominio de las carreras fue sin problemas con 8 victorias de la serie 11, lo llevó a convertirse en campeones europeos de Moto2.

2024: Debut completo en el Moto2 World Championship con el mismo equipo. A mediados de -2025: 41 inicio, 1 victoria, 4 podio y un total de 167 puntos. La temporada 2024 terminó en la posición 18 con 67 puntos.

El nombre Senna Agius es ahora un tema candente en el mundo de MotoGP. Aunque la promoción MotoGP de este año se considera demasiado rápida, su rendimiento y victoria consistentes en Silverstone lo convirtieron en una gran oportunidad de ingresar a la lista objetivo del equipo de MotoGP para la próxima temporada. El viaje de Agius en Moto2 esta temporada es la clave principal, ya sea que realmente suba a la etapa más alta de las carreras de motor mundiales.