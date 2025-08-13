¿Por qué se sock en Stucking? Los observadores de Wall Street lo llaman ‘stock de memes’

Acciones de Supremo Skydance, la entidad recién fusionada ahora encabezada por David Ellison, se disparó por dos dígitos el miércoles, a pesar de que ninguna noticia indica un cambio en la perspectiva financiera de la compañía de medios.

A las 2:30 pm ET, las acciones del nuevo Paramount, que se cotiza bajo el símbolo «PSKY» en el NASDAQ, aumentaron un 38% a $ 15.12 por acción. Eso se produjo después de alcanzar un máximo de $ 17.53/acciones, un aumento del 60% del precio del precio anterior.

Eso llevó a Wall Streeters a concluir que Paramount Skydance fue un «stock de memes», que Merriam-Webster define como una acción «que experimenta un aumento temporal repentino de popularidad y precio debido a un esfuerzo coordinado (como una campaña de redes sociales virales) de pequeños inversores».

El miércoles por la mañana, Jim Cramer de CNBC al corriente En X, «Paramount, (Psky), ¡es un Meme Stock!

El comentario de «flotador pequeño» de Cramer se refiere a una situación en la que una empresa tiene un número relativamente pequeño de acciones disponibles para el comercio público. En ese caso, una acción es mucho más volátil. El volumen de negociación para PSKY fue inusualmente pesado el miércoles, con 100 millones de acciones negociadas a partir de las 2:15 pm ET.

El nuevo Paramount tiene alrededor de mil millones de acciones en circulación; De ellos, solo alrededor del 30% están disponibles para operaciones públicas. El 70% restante de las acciones de Paramount Skydance es mantenida por la familia Ellison (con el fundador de Oracle Larry Ellison, financió la mayoría de la adquisición global de Paramount) y el socio de inversión Redbird Capital.

El acuerdo que crea Paramount Skydance (que se llama a sí mismo «Paramount, una corporación Skydance») Cerrado el 7 de agosto.