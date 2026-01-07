¿Por qué se mencionan los nombres de Tuchel, Conte y Mourinho?

VIVA – Razón detrás de la declaración Rubén Amorim quien menciona nombres Thomas Tuchel, antonio conteY José Mourinho En su última rueda de prensa como entrenador del Manchester United finalmente se reveló.

Anteriormente, el empate 1-1 contra el Leeds United el pasado fin de semana se consideró el momento decisivo que hizo que la dirección de los Red Devils decidiera despedir a Amorim el lunes por la mañana.

Sin embargo, el último informe afirma que esta decisión en realidad se tomó mucho antes de que se celebrara el partido.

Aunque el accionista minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha declarado que Amorim merece la oportunidad de completar su contrato hasta 2027, los altos directivos del club estarían planeando separarse del entrenador de 40 años.

El empate contra el Leeds no hizo más que ampliar el mal historial de Amorim, que consiguió tres victorias en los últimos 11 partidos de la Premier League.

Esta situación se ve agravada por la ausencia de avances significativos en los viejos problemas que provocaron que el Manchester United registrara su peor resultado en la temporada 2024/2025 de la Premier League. Como resultado, el club volvió a tener que empezar de cero para encontrar un sustituto, y se empezaron a vincular los nombres de más de 20 entrenadores.

Sin embargo, un factor que se considera que debilita la posición de Amorim es el tono pesimista que sigue mostrando, incluso en su última rueda de prensa. En esta ocasión, Amorim afirmó abiertamente: «Sé que mi nombre no es Thomas Tuchel, Antonio Conte o José Mourinho, pero soy entrenador».

Recientemente, varios medios de comunicación británicos afirmaron que los tres grandes nombres habían sido utilizados como comparaciones internas por parte del club para cuestionar la capacidad de Amorim de hablar demasiado críticamente. Esto indica que la mención de los nombres Tuchel, Conte y Mourinho no fue una coincidencia, sino una respuesta directa a la presión que sentía.

A lo largo de su mandato, Amorim mostró a menudo una actitud sombría. Incluso calificó la actual plantilla del Manchester United como la peor de la historia del club, pocos meses después de ser nombrado en noviembre de 2024.

Su negativa a cambiar su enfoque táctico en medio de resultados que no mejoraron reforzó aún más esta imagen negativa.

Ahora, el Manchester United se enfrenta nuevamente a grandes interrogantes sobre la dirección futura del club. Desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, ocho gerentes permanentes han tenido éxito, pero ninguno ha sido capaz de lograr un éxito a largo plazo.