¿Por qué se debe detener el espectacular grupo de rally B? Esta es la respuesta

VIVA – La era del Grupo B en Rally World, que fue corta entre 1982 y 1986, todavía fue recordada como la más joven y completa. innovaciónasí como el más trágico de la historia de WRC. Detrás de su grandeza, no hay un desafío de seguridad que ya no se pueda ignorar. La siguiente revisión:

Leer también: 6 Mobilización estratégica principal de la aceleración de transición económica verde



1. Regulación Mínimo que rompe el límite Tecnología



El campeonato Sprint Rally 2025, Dewa United Motorsport, se desempeñó brillantemente

Leer también: Destacó la gestión de la peregrinación, el indefio del gobierno alienta la hoja de ruta Hajj-Umrah 2045



Citado por Viva Automotive de Slashgear, martes 19 de agosto de 2025, el Grupo B fue introducido en 1982 por la FIA como la regulación de rally más suelta en su tiempo. Los productores solo están obligados a hacer 200 unidades móvil Calle, reduzca regulaciones técnicas mínimas como peso, energía y aerodinámica. Como resultado, los autos de rally también se desarrollaron muy rápidamente técnicamente, mucho más allá de las regulaciones anteriores.

2. El aumento de la energía y la velocidad en un auto de rally

Leer también: Suburban Chevrolet, un tipo de SUV con una larga historia que todavía es popular hoy en día.



En solo unos años, el motor del vehículo del Grupo B saltó de alrededor de 250 hp a más de 500 hp. Las tecnologías como el turbocompresor, el tracción total y el uso de materiales livianos como el carbono y el titanio hacen que la aceleración y el manejo de los automóviles en el extremo, incluso cerca del rendimiento de la Fórmula 1, pero por encima del terreno peligroso y estrecho.

3. Los errores de la audiencia hacen que la situación sea más peligrosa

La popularidad del Grupo B está atrayendo a millones de espectadores, pero el control de la multitud en muchos lugares es muy mínimo. La audiencia a menudo está demasiado cerca del camino del automóvil, lo que hace que el riesgo de accidentes fatales sea muy alto. Rally Portugal 1986 se convirtió en un momento amargado cuando el automóvil Ford Rs200 se estrelló contra una multitud, mató a tres personas e hirió a docenas de otras.

4. Tragedy Tour de Corse, que es un punto roto

El pico de la ansiedad llegó a Rally Córcea 1986 cuando Henri Toivonen y el copiloto Sergio Cresto murieron después de que su auto Lancia Delta S4 estaba fuera del carril y se incendió. Este incidente es un punto de inflexión dramático: el accidente mortal que ocurre en el viaje de Rally finalmente desencadena la prohibición del Grupo B por FIA poco después.

5. La FIA toma una decisión firme: el grupo B está prohibido



Bla Bla Bla Bla Motorsport, Musa Rajekshah en las artes de Rally 2024. (Dok Ijeck) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

No pasó mucho tiempo después del accidente, FIA prohibió oficialmente el Grupo B del WRC a partir de la temporada 1987. Las regulaciones fueron reemplazadas por el Grupo A, con más disposiciones de producción (5,000 unidades), Energy Limited (~ 300 hp) y regulaciones de seguridad más estrictas. Esta decisión es una línea firme entre innovaciones extremas y seguridad que deben mantenerse.

6. Patrimonio del Grupo B: tecnología encantadora y lecciones amargas

Aunque la era del Grupo B es corta, el efecto sigue siendo eterno desde la tecnología turbo y AWD hasta autos legendarios como Audi Quattro, Lancia Delta S4 y Peugeot 205 T16. Sin embargo, esta historia también es una advertencia de que la velocidad sin control es un juego de muerte en la pista de Rally.

El Grupo B es una era de gloria, así como una sombra oscura del mundo del rally: el pico de las trágicas innovaciones técnicas y el entretenimiento extremo cuando se ignora la seguridad. La nueva regulación demuestra que la carrera puede seguir siendo emocionante y competitiva sin olvidar vidas, una lección importante para el futuro de los deportes automotrices.