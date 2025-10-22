¿Por qué se celebra el Día Nacional del Santri cada 22 de octubre?

VIVA – Cada 22 de octubre, el pueblo indonesio conmemora a Hari. santri Nacional, un momento importante para recordar el gran papel de los estudiantes de los internados islámicos en la historia de la nación.

Esta conmemoración no es sólo una ceremonia anual, sino más bien una forma de respeto por la dedicación, el espíritu de lucha y la contribución continua de los estudiantes al desarrollo de Indonesia, desde la lucha por la independencia hasta la era moderna.

La determinación del 22 de octubre tiene un profundo significado histórico. No sin razón, esta fecha se refiere a la emisión de la Resolución Jihad por Hadratus Sheikh KH Hasyim Asy’ari el 22 de octubre de 1945 en Surabaya. En esta resolución, los ulama llamaron a los musulmanes de toda Indonesia a luchar para mantener la independencia de los esfuerzos coloniales que querían regresar al poder después de la proclamación.

Este llamado encendió el espíritu de la gente, especialmente en Surabaya, hasta que finalmente estalló la Batalla del 10 de noviembre de 1945, que más tarde fue recordada como el Día de los Héroes.

Por lo tanto, Día de Santri se convirtió en un símbolo del reconocimiento estatal del coraje y el papel estratégico de los estudiantes de internados islámicos en la historia de la independencia.

Sin embargo, el significado del Día de Santri no se limita a la historia pasada. En la era moderna, los estudiantes continúan transformándose en agentes de cambio en diversos campos. Los internados islámicos actuales han adoptado un sistema educativo integrado que combina conocimientos religiosos y conocimientos generales, incluidas la ciencia y la tecnología. Como resultado, muchos graduados de internados islámicos están ahora activos como académicos, profesionales, empresarios y funcionarios públicos, sin perder su identidad islámica.

Aparte de eso, los valores que se enseñan en los internados islámicos, como la perseverancia, la disciplina, el pensamiento crítico y el espíritu de aprendizaje permanente, proporcionan una base sólida para afrontar los desafíos de los tiempos. Tradiciones como el bahtsul masail (discusiones sobre resolución de problemas religiosos) capacitan a los estudiantes para analizar problemas de manera lógica y sistemática, habilidades que son relevantes no sólo para los estudios religiosos, sino también para campos como las matemáticas, la tecnología y las ciencias sociales.

La vida comunitaria en los internados islámicos también fomenta un espíritu de unión y colaboración, dos cosas que son importantes para construir una sociedad inclusiva y productiva. Estos valores convierten a los santri no sólo en guardianes de la moral de la nación, sino también en fuerza impulsora del progreso arraigado en la espiritualidad.