Por qué Rob Refsnyder tiene sentido para los Marineros

A partir del 22 de diciembre, el Marineros de Seattle capacidad de alcance en su plantilla de 40 hombres con la firma de Rob Refsnyder. El contrato de un año, 6,25 millones de dólares contrato incluye hasta $250,000 en incentivos para el jugador veterano.

Refsnyder viene con mucha experiencia, habiendo pasado 10 temporadas en la MLB. Seleccionado originalmente en la quinta ronda del 2012 Grandes Ligas Draft de los Yankees, ascendió hasta convertirse en el jugador de Nueva York. Perspectiva número 5 en el momento de su debut en 2015. Desde entonces, Refsnyder ha jugado para el Azulejos de TorontoRayos de Tampa Bay, Rangers de Texas, Mellizos de Minnesota y Medias Rojas de Boston.

El papel de Refsnyder en Seattle

Los Marineros han incluido a Refsnyder como un jardinero/primera base. Ha hecho solo 29 apariciones en su carrera en la primera base y no ha jugado en esa posición desde 2020. En comparación, ha registrado 356 apariciones en los jardines y 43 en la segunda base.

Refsnyder podría servir como respaldo para recientemente resignado Josh Naylor y al mismo tiempo ver cómo trabaja en los jardines. Ese papel dependerá de los entrenamientos de primavera y de cómo se adapta Refsnyder junto a Randy Arozarena en el jardín izquierdo, Julio Rodríguez en el centro y una mezcla del jardín derecho de Dominic Canzone. Lucas Raleyy Víctor Robles.

Más importante aún, Refsnyder desempeñará un papel clave en el plato. El bateador derecho ha sido uno de los grandes del béisbol. bateadores más efectivos contra los lanzadores zurdos. Entre 81 jugadores con un mínimo de 500 apariciones en el plato contra zurdos, constantemente se ubica cerca de la cima en la mayoría de las categorías ofensivas importantes. Además de llevar a Refsnyder a los jardines, probablemente actuará como bateador designado durante la temporada 2026.

Durante su Temporada 2025 con los Medias RojasEl jugador de 34 años participó en 70 partidos. Bateó .269 con porcentaje de embase de .354 y OPS de .838, sumando nueve jonrones, 12 dobles, 30 carreras impulsadas y tres bases robadas. Ese perfil ofensivo es justo lo que los Marineros necesitan en el plato. Desde 2022, el porcentaje de embase de .407 de Refsnyder se ubica tercero en beisbolsolo detrás Aarón juez y Paul Goldschmidt.

en un presione soltarEl gerente general de los Marineros, Justin Hollander, elogió el juego de Refsnyder.

“Rob ha sido uno de los bateadores más productivos contra lanzadores zurdos en las últimas cuatro temporadas y brinda equilibrio e impacto ofensivo a nuestra alineación”. holandés dijo. «Estamos emocionados de darle la bienvenida a Rob y su familia a los Marineros».

Más allá de su producción en el campo, Refsnyder es ampliamente considerado una fuerte presencia en el clubhouse. Su valor en Boston se extendió más allá de su éxito contra los zurdos. Refsnyder era visto como un líder y un jugador de equipo, una incorporación importante al equipo de Seattle.

Lista completa

Se espera que los Marineros permanezcan activos mientras continúa la temporada baja, a pesar de tener una plantilla completa de 40 hombres. La firma de Refsnyder eleva la nómina de Seattle a aproximadamente 157 millones de dólares, según ListaRecurso.

A principios de esta temporada baja, el presidente de operaciones de béisbol, Jerry Dipoto, indicó que era probable que los Marineros abrir la temporada 2026 con una nómina de alrededor de $166 millones, lo que sugiere que todavía hay espacio financiero para realizar movimientos adicionales si es necesario.

Con la incorporación de Refsnyder, Seattle ahora puede centrar su atención en agregar un jugador de cuadro versátil para equilibrar la plantilla. Informes recientes han vinculado a los Marineros con Cardenales de San Luis Brendan Donovan que es capaz de jugar múltiples posiciones. Independientemente de lo que hagan los Marineros a continuación, probablemente harán un movimiento calculado para fortalecer su avance hacia una Serie Mundial.