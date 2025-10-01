¿Por qué «¿Quién es el cielo de David Byrne?» La gira es esencial: revisión de conciertos

De su manera extrañamente discreta, David Byrne es uno de los músicos más electrizantes de los últimos 50 años.

Desde que comenzó a experimentar con la idea de lo que un concierto puede ser con la gira «Stop Sense Sense» de Talking Heads en 1983, pocos artistas han hecho cosas tan grandes de una manera tan discreta, o innovados de manera que parecen tan obvias pero que aún no tienen precedentes, como nueve músicos que toman la etapa uno a la vez, o traen una mínima sala de estar en el escenario en «Haring Sense»; o tener toda la banda móvil y en constante movimiento con su Show de «Utopía Americana» que abarca la carrera Al final de la última década.

De hecho, «Utopia» es un acto extremadamente difícil de seguir, y obviamente a 73 Byrne ya no es el artista de goma que era hace cuatro décadas. Pero el «¿Quién es el cielo?» Tour, en apoyo de su 11º álbum de estudio del mismo nombre, que comenzó una posición de cuatro noches en el Radio City Music Hall de Nueva York el martes por la noche, lo encuentra entregando una generosa cantidad de clásicos mientras revisaba y reinventa otros rincones de su catálogo junto con la mayoría del nuevo álbum, todo entregado con otra presentación de escenario profundamente imaginativa.

El concepto de «utopía» ha continuado: los miembros de la banda son móviles, constantemente conmovedores y nuevamente vestidos de azul claro, pero de lo contrario es una producción totalmente nueva. Ahora hay cinco sesentes de bailarines, que crean un poderoso coro y una presentación más coreografiada, y la parte posterior y los lados del escenario están llenos de una pantalla de video curva de piso a techo gigante que cambia drásticamente con cada canción. Para «melodía ingenua (este debe ser el lugar)» es un bosque bucólico; Para «Casas en movimiento» nos movemos por una calle de la ciudad nocturna con las luces traseras y las farolas cada vez más borrosas en imágenes impresionistas; Para el nuevo «Like Humans Do» es una pantalla blanca brillante con personajes de dibujos animados Shel Silverstein-ish entrando y saliendo; Para «Mi apartamento es mi amigo», somos transportados a su apartamento real de Nueva York (que es realmente agradable).

Byrne y los músicos se están moviendo continuamente a través del espectáculo en intrincados pasos que están más cerca de marchar que bailar (los bailarines se encargan de eso), con el hombre mismo que se desvanece en la compañía cuando otro miembro solos o está resaltado, y cada una de las 13 personas en el escenario se pone al menos un momento en el centro de atención. Como le dijo a Variety en una entrevista a principios de este año, la movilidad ha «democratizado» a la banda, y se deleita sin olvidar quién la gente está allí para ver.

Aplica la misma filosofía a la lista de canciones: sabe que la audiencia quiere los clásicos, pero tiene un nuevo álbum para promocionar y tampoco quiere ser sumido en un espectáculo de los viejos o repetir demasiadas canciones de «Utopia». Entonces, para la primera mitad del concierto, alterna canciones de Talking Heads, a veces entregadas en sus arreglos familiares, a veces completamente reinventados, con otras nuevas o más recientes. El espectáculo abre a Calmy con un impresionante arreglo acústico de «Heaven» de 1979, con solo violín y otro instrumento de cuerda que no pudimos identificar desde nuestro asiento. Luego, el nuevo «Everybody Laughs», luego el éxito de 1985 de Talking Heads «Y She Was», luego «Strange Usping» de su álbum de reunión de 2008 con Brian Eno, luego «Houses In Motion» de 1980 en su arreglo de funk (con los bailarines merodeando amenazadoramente en todo el escenario).

Por lo tanto, va hasta la mitad del programa, cuando obtenemos varias canciones del nuevo álbum, intercalado con cortes profundos («Slippery People», su portada de los «Times difíciles» de Paramore) y luego el final de la emocionante final como recompensa: una alucinante Take on «Psycho Killer» (que no jugó en «American Utopia») que característica de los bailarines en su más elaborada Coregrafía de The Night, seguido por un Wathere en Wartim «, lo que sigue a un Warter». Completamente bajo las luces azules chisporroteantes hasta el final, cuando las imágenes de las recientes demostraciones anti-hielo se proyectan en la pantalla mientras los bailarines corren en pánico (¿vea lo que queremos decir sobre la subestimación?). Es uno de varios comentarios discretos sobre el entorno político del país, el más flagrante de los cuales es una declaración gigante de «Make America Gay Again» en las letras de color arcoiris en la pantalla, acompañado por un simulacro logotipo de Burger King que en su lugar lee «No reyes».

Finalmente, el conjunto principal se cierra con el show-shopper habitual, «Once in a Lifetime», que comienza de una manera desconocida, sintetizador celestial combinado con un bajo extrañamente sincopado, antes de cambiar a la disposición familiar. Se realiza con las pantallas que iluminan el escenario en un tono vibrante de naranja, hasta los momentos finales, cuando los efectos de fusión mental digno de una uña de nueve pulgadas muestran explosiones en la audiencia, el fuego rápido mientras los bailarines se freestyle. Combinado con el emocionante final de la canción, es un final explosivo para el conjunto principal.

Curiosamente, el bis tiene dos canciones con temática de la casa, el nuevo «Everybody’s Coming to My House» como un respiro amable antes de volver a poner la energía para el cierre «Burning the House».

Byrne está cantando, tocando y moviéndose durante casi cada momento del set de más de dos horas, una hazaña de resistencia y agilidad que desafiaría a los artistas a los artistas 20 años más jóvenes. La gira se muda por América del Norte durante los próximos dos meses y luego se dirige a Australia/Nueva Zelanda y Europa en el Año Nuevo, incluso los fanáticos casuales no querrán perderse.

Setlist:

Cielo

Todo el mundo se ríe

Y ella era

Matices extraños

Casas en movimiento

Camiseta

(Nada más que) flores

Este debe ser el lugar (melodía ingenua)

¿Cuál es la razón para ello?

Como lo hacen los humanos

No seas así

Día de la Independencia

Gente resbaladiza

Conocí al Buda en una fiesta en el centro

Mi apartamento es mi amigo

Tiempos difíciles

Psicópata

Vida durante la guerra

Una vez en la vida

Bis:

Todos vienen a mi casa

Quemando la casa